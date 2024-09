“Hay muchas cosas detrás”: ‘La Segura’ reveló si había un libreto en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

‘La Segura’ decidió romper el silencio y hablar sobre una de las teorías que muchos fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia desarrollaron durante la transmisión del reality show, aprovechando una entrevista para contar qué tan cierto es que el programa contaba con libretos para mantener el contenido fresco, dando a entender que hay una línea difusa respecto a esto.

La creadora de contenido figuró como una de las participantes favoritas para coronarse como la ganadora de este show. Sin embargo, la joven encontró la salida a muy poco de cumplir los 100 días dentro de la casa/estudio.

Esta situación generó mucho descontento entre los seguidores de la influencer, con muchos de ellos especulando que las votaciones fueron manipuladas por el canal, brindando algunas teorías que, según ellos, reforzaban este hecho.

Una de ellas giró alrededor de que el programa no contaba con ninguna cuota de realidad, sino que todo se trataba de un programa con una pauta o un “libreto” a seguir por parte de los involucrados, un rumor que fue creciendo más y más a medida que pasaban los días.

Y a pocos días de cumplir tres meses de haber terminado el programa, La Segura volvió a hablar sobre este tema, aprovechando una pregunta de Yeison Jiménez en su pódcast, quien no dudó en abordarla sobre la veracidad de las actitudes de los participantes de La Casa de los Famosos.

“Libreto no, pero hay muchas cosas detrás de que sí, obviamente, normal, no está mal, hay en un reality (...) Son como bombas atómicas que tiran, todos los días es algo diferente. Entonces, ‘hoy vamos a hacer esto para que pase esto’, no es como tal que hay un libreto”, dijo la colombiana en el programa, mientras Yeison Jiménez daba a entender que todo estaba “mecanizado”.

La Segura mantuvo su personalidad durante su paso por La Casa de los Famosos

En la misma entrevista, la influencer indicó que antes de entrar al programa tenía la seguridad de que no cambiaría bajo ninguna circunstancia, dando a entender que la personalidad que mostró en el reality es completamente natural.

“Yo siempre decía: ‘yo no voy a ejercer ningún papel acá como tal, no voy a hacerme la más buena, no voy a hacerme la morronguita’”, dijo La Segura en el programa.

También confirmó que estos detalles que reveló no son exclusivos de La Casa de los Famosos, sino que forman parte de la esencia de cualquier reality show, asegurando que esta es una herramienta que estos formatos usan para poner las cosas en movimiento y generar contenido.