Jorge Rausch le ‘cantó la tabla’ a Avianca por problemas con su vuelo, “no se hacen querer”

‘MasterChef Celebrity’ es el ‘reality’ de cocina más famoso del Canal RCN y que regresó a las noches colombianas en su sexta temporada este 2024, con 21 figuras del entretenimiento que semana tras semanas deben medirse a difíciles retos culinarios y por ende, salvarse del reto de eliminación para así seguir dentro de la competencia y convertirse en el mejor cocinero de la temporada, teniendo así que conquistar el paladar del equipo de jurados compuesto por Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, quien recientemente se fue en contra de Avianca por problemas con su vuelo.

El jurado de ‘MasterChef Celebrity’ con el paso de cada una de las temporadas ha logrado convertirse en una de las figuras más queridas debido a su sencillez y carisma con cada uno de los participantes y es que precisamente su personalidad y por supuesto, conocimientos gastronómicos lo han llevado a ser parte del mismo ‘reality’, pero en versiones de otros países, actividad que integra mientras que está al pendiente de sus otros negocios.

Sin dejar de lado la serie de compromisos que constantemente tiene por publicidad o para ser parte de algunas marcas, motivo por el cual son constantes sus viajes tanto dentro como fuera de Colombia, pero el más reciente tenía como destino Quito, Ecuador, sobre las primeras horas del día, sin embargo, no todo salió como lo esperado y Jorge no dudó en expresar su molestia por medio de las redes sociales.

“Y acá estamos esperando un vuelo que debía salir a las 07:30 am a Quito. No dan razón, ya vamos para 6 horas de retraso, Avianca por más que uno quiera, ustedes no se hacen querer, no solucionan”, fueron las declaraciones que añadió Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’, añadiendo una imagen del avión perteneciente a esta aerolínea.

¿Por qué se retrasaron los vuelos en el Aeropuerto Internacional el Dorado?

De acuerdo con las declaraciones expuestas por la Aeronáutica Civil de Colombia, las demoras en el Aeropuerto Internacional el Dorado se dieron a causa de la baja visibilidad, “es así es como se pudo manejar alrededor del 50% de las operaciones saliendo y alrededor del 70% de las operaciones llegando”. Asimismo, se aseguró que esperan sobre horas de la tarde superar esta afectación a varios de los pasajeros, reportando un tiempo aproximado de 40 minutos de espera.

¿Cuántos restaurantes tiene Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ contaría con alrededor de cuatro restaurantes ubicados en diferentes zonas. Uno de ellos es Casa Palermo, el cual abrió hace pocos meses en Bogotá y se dio luego del cierre de Criterion. Otro de ellos es Colmillo en Barranquilla, La azotea en Panamá y finalmente Octavo en Pereira, es decir, que no termina para nada sencillo integrar esta actividad con sus compromisos en televisión.