¿Baja para MasterChef? Jorge Rausch mostró el procedimiento al que se sometió para mejor su salud

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los realities más famosos del Canal RCN, pues para muchos televidentes termina siendo un aire frente a otro tipo de formatos, pues la cocina termina siendo la protagonista y semana tras semana son nuevos los retos a nivel culinario, con el fin de encontrar el mejor cocinero de la temporada, el cual debe convencer al equipo de jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, una de las figuras más queridos dentro del concurso y quien recientemente mostró el procedimiento al que se sometió para mejorar su salud.

Si bien, durante las primeras temporadas del ‘reality’, el chef fue tildado como el más serio de la competencia, lo cierto es que con el paso de los capítulo y la serie de temporadas, pues cabe resaltar que Jorge no solo ha hecho parte de la versión colombiana sino de otras más. Pero, en medio de estar enfocado en sus proyectos televisivos y también en sus restaurante, los problemas de salud también aparecen y uno de ellos tiene que ver con el bruxismo, condición que decidió manejar con un experto.

_”Acá les cuento mi experiencia para el tratamiento del bruxismo, me he sentido muy bien, ya que la aplicación de la toxina botulínica hace efectos muy rápido permitiendo tener una mejor calidad de vida (...) Yo por las noches bruxo un montón, no solo en las noches, sino también en el día, muerdo muy duro cuando estoy nervioso y eso me hace dar dolor de cabeza, se me desgastan los dientes”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por Jorge Rausch para posteriormente darle paso al procedimiento oficial que tomó varios minutos.

Luego de la publicación del mencionado video fueron varios los comentarios recibidos uno de los que más se destacó fue precisamente el de su colega, la chef, Adria Marina, quien aseguró: “Lo máximo. Cambia la vida”.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ tiene dos hijas, Emma y Gabriela, que son fruto de su matrimonio con Orit Felman, con quien compartió durante más de 10 años, creando un fuerte vínculo amoroso, pero también profesional, ya que la mujer también hace parte de sus restaurantes debido a su rol como arquitecta. A pesar de que no están juntos y decidieron tomar caminos separados, lo cierto es que mantendría una buena relación por el bienestar de las menores, quienes son lo más importante para ambos.