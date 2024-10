Ilenia Antonini reveló la impresionante ganancia que obtuvo tras ser eliminada de MasterChef Celebrity

Luego de que RCN hiciera una ‘jugadita’ en el rating y no revelará el nombre del eliminado número 11 de MasterChef, el pasado viernes 27 de septiembre, finalmente los televidentes se enteraron de que la actriz Ilenia Antonini sería quien debía apagar sus fogones y entregar su delantal. Aunque ella ya sabía esto, apenas terminó el capítulo, aprovechó sus redes para agradecerles a sus seguidores y contarles la importante ganancia que obtuvo en su paso por el reality de ‘Nuestra Tele’.

Seis de los favoritos a ganarse el programa de cocina estaban sentenciados al paredón, Juan Pablo Llano, Catherine Ibargüen, Vicky Berrío, Dominica Duque, Paola Rey y Antonini, y para evitar su salida tenían que convencer a los jurados con un crep de alta cocina, algo de lo que no salieron bien librados Ilenia y ‘Juanpa’, ya que antes de que el canal cortara la emisión, muchos ya sabían que entre los dos estaba el nombre de la persona que entregaría el delantal negro.

Juan Pablo Llano RCN

Finalmente, la actriz que hizo parte del elenco de la serie de Netflix, ‘Secuestro del vuelo 601′, fue quien quedó eliminada luego de que Adría, Jorge y Nicolás no estuvieran de acuerdo con su presentación, ya que ella optó por dejar unas uchuvas completas sobre su crepa, algo que para los experimentados chefs es algo imperdonable.

Tras la decisión del jurado y el fin del episodio, Ilenia aprovechó su cuenta de Instagram, no solo para agradecerle a sus fanáticos, también para revelarles que pegó un salto impresionante en seguidores, algo que le beneficia en demasía para su carrera:

“No tengo palabras, estoy impactada, mi celular estaba colapsado. No me pude ver el capítulo, pero solamente puedo agradecerles el amor tan grande que me dieron durante el programa, las palabras, el apoyo, el amor. Estoy muy feliz, llegué a 400.000 seguidores, quiero agradecerles un montón porque cuando arranqué estábamos en 250.00, eso es un cambio impresionante para mí, para mi carrera”, expresó en una reciente historia.