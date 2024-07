Elianis Garrido, expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ mostró cómo va su proceso de desintoxicación

Hace ya 12 años, la barranquillera Elianis Garrido, decidió medírsele a uno de los realities más vistos de la historia de la pantalla chica colombiana, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, formato del que no salió victoriosa, pero que la impulso para destacar como actriz en producciones de renombre como ‘La ley del corazón’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’ ; además de ser parte del elenco del programa de variedades ‘Lo Sé Todo’. Precisamente esta talentosa mujer decidió mostrarle a sus seguidores cómo va su proceso de desintoxicación.

PUBLICIDAD

Elianis no solo se ha destacado frente a las cámaras, también ha aprovechado su imagen para impulsar proyectos asociados con otra de sus pasiones, el baile. Esto la llevó a apartarse del magacín de Canal Uno para poner en marcha su estudio ‘Dance World Studio by Elianis Garrido’, que se complementa con su marca de ropa deportiva.

Pero las facetas de Garrido no se detienen allí, ya que también le ha puesto empeño a su vida de empresaria, con el lanzamiento de su línea de suplementos, que lleva por nombre ‘Q’ALY by Elianis’, los cuales están destinados a un público que estén en proceso de desintoxicación corporal y perdida de peso. Ella no solo promociona estos productos, también es una fiel consumidora y su estado físico es muestra de su efectividad.

Elianis Garrido Instagram: @elianisgarrido

Elianis Garrido ganó premio internacional

Para inicios del mes de julio, Elianis empacó maletas y se montó en un avión para llegar a Egipto, país en el que compitió en el encuentro internacional ‘Ahlan wa Sahlan’ de danza árabe. La bailarina de 36 años decidió realizar una puesta en escena memorable que la llevó a llevarse el primer lugar en la categoría ‘Mejor Solista Fusión’, acto en el que uso un hermoso vestido amarillo el cual zarandeó al ritmo de una pista de champeta y mapalé fusionada con música oriental.