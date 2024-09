Beba criticó a Caracol por los premios que le dieron en El Desafío XX por dramática

La temporada número veinte de El Desafío de Caracol Televisión, culminó el pasado viernes 27 de septiembre, dejando como feliz ganador a Kevyn, competidor que no hubiese podido cumplir esta meta de vida sin la ayuda de su compañera Guajira, mujer que había ocupado la segunda posición en la pasada edición. Dentro de los súper humanos que más dieron de qué hablar en esta entrega resalta el nombre de ‘Beba’, competidora que criticó a la producción del formato por el premio que le dieron.

Valerie de la Cruz, es el nombre de esta barranquillera que en su paso por El Desafío XX, dejó varios momentos para la historia y quien fue eliminada por fallar a una regla de oro del programa, no acatar los ‘castigos’ a los que son sometidos tras perder una prueba; expulsión que ella le refutó con firmeza a Andrea Serna, a quien le dijo que las razones de esta falla estaban ligadas directamente a la tendinitis que acompleja a una de sus extremidades.

Beba se fue en contra de El Desafío XX

Aunque Kevyn se llevó la copa y el anhelado premio de $1.200 millones, ‘Beba’ también fue meritoria de varios cuestionables galardones, dentro de ellos el de ‘La Mejor Peleo’, que se ganó junto a Dickson; y otra estatuilla a ‘La Desafiante Más Dramática’, premios que criticó de manera contundente en una reciente transmisión de Instagram:

“Eso no es un orgullo para lastimosamente nadie y yo no me siento orgullusa. (...) En mi vida real, si soy dramática, pero no a ese nivel, yo soy muy sensible, soy de expresar mis emociones, si estoy triste, estoy triste, si estoy feliz, estoy feliz.(...) Pero no a ese nivel que lo mostraron”, expresó la barranquillera.