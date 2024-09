Pollila recogió las cenizas de La Gorda Fabiola y estas fueron sus emotivas palabras

Nelson Polanía, conocido como “Polilla”, se encuentra sumido en una profunda tristeza tras la inesperada pérdida de su esposa, La Gorda Fabiola. Reconocidos en el mundo del entretenimiento colombiano, ambos compartieron no solo una carrera brillante, sino también una vida llena de amor y complicidad. La partida de Fabiola ha dejado un vacío inmenso en su vida, la de sus hijos y todos sus conocidos, quienes han expresado su apoyo en este momento tan difícil. A través de emotivos mensajes en sus redes sociales, Polilla ha compartido su dolor, recordando los momentos felices que vivieron juntos y agradeciendo a quienes han estado a su lado durante esta dura etapa y esta vez compartió un post, informando que había recibido las cenizas de la humorista.

En horas de la mañana, de este domingo 29 de septiembre, el humorista posteo dos fotos con su esposa, en la primera se les ve dándose un cariñoso beso, mientras que en la siguiente se les ve vestidos de manera formal, sonriendo y tomados de las manos. Junto a la publicación puso unas emotivas palabras:

“Hoy recogí las cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mí, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final... lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre caoba, allí están las cenizas de su cuerpo...” fueron las palabras de Nelson Polilla que acompañaron el post.

Su hijo, David Polania también comentó la publicación expresando el apoyo a su padre: “Hermosas palabras, papito. Ella nos acompañará siempre: en las flores, los paisajes coloridos, la naturaleza, la luz, etc. Amándolos infinitamente”. El colega de los humoristas, Ivan Marín expresó que ambos fueron un gran ejemplo del amor: “Ustedes son el perfecto ejemplo a seguir del amor al que todos aspiramos.”