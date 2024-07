‘Beba’ del ‘Desafío XX’ se desahogó y habló de la difícil situación por la que pasa; “he guardado silencio”

Valerie De la Cruz es el nombre de pila de ‘Beba’, una de las concursantes de la temporada veinte del ‘Desafío’ de Caracol Televisión que más controversia ha generado en la historia de este reality, no solo por haber incumplido las reglas, hecho que la llevó a la expulsión; también por reclamarle a la producción del formato por presuntamente no ayudarla a lidiar con sus problemas de salud mientras ella estaba en competencia. Esta situación le ha generado varios detractores a la barranquillera, cuestión que ha sido uno de los detonantes de las afectaciones por las que viene pasando, algo que generó un preocupante mensaje que puso en alerta a su prometido y seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 198.000 seguidores, De la Cruz compartió una publicación con la que decidió desahogar su corazón, en la cual había dos fotografías acompañadas de un emotivo mensaje:

“Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional y espiritual. Me he distanciado de todo un poco, más de lo que quisiera, de redes, de las personas, de lo que más disfruto, de los que me apasiona y hasta de mí misma, incluso hasta Dios y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo. He guardado silencio, pero espero pronto poder contar una historia diferente. Pronto espero poder pararme delante de una cámara u contar un testimonio de superación, crecimiento y sanidad que pueda realmente inspirar a quienes lo necesiten”, expresó ‘Beba’.

“Gracias a todas las personas que desde un principio han sido apoyo y a pesar de todo han utilizado estas plataformas para esparcir amor en vez de odio y a los que han hecho todo lo contrario, realmente espero que en algún momento logren entender que en un mundo lleno de tanta ira y caos necesitamos más empatía, tolerancia y amor”, añadió la superhumana, misma que recibió una muestra de apoyo incondicional de su pareja Andrés Gómez. “Yo sé los planes que tengo para los dos, planes de bienestar y no para mal, al fin de darnos un futuro lleno de esperanza, juntos por siempre, te amo. Esto apenas comienza”, expresó Gómez.