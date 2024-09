Aleja se pronunció sobre la victoria de Kevyn y Guajira en ‘Desafío XX’ y dijo que fue suerte

El capítulo 114 del ‘Desafío XX’ dejó un sin sabor a los seguidores de Darlyn y Sensei pues se convirtieron en los subcampeones del ciclo dorado del reality de Caracol luego de enfrentarse contra Guajira y Kevyn.

Los más fervientes seguidores del ‘Desafío’ estuvieron atentos ante el resultado de la prueba que dejó a Kevyn como el ganador de los 1200 millones de pesos y su nombre en la copa de campeones.

Una de ellas fue Aleja, campeona del ‘Desafío The Box 2023′ con Sensei, quien no dudó en pronunciarse por medio de las redes sociales respecto a lo que fue la victoria que definió al campeón de los 20 años del ‘Desafío XX’.

“La verdad, me da demasiada nostalgia, esta vez me tocó ver el ‘Desafío’ desde aquí, desde mi casita, el año pasado lo viví. Es duro, no es nada fácil, aquí se dan cuenta que bueno es importante hacer las pistas, pero es más importante la definición, acá estuvieron a un pelo, Darlyn y Sensei estuvieron a un pelo, así que finalmente las definiciones, tiende a haber un poco de suerte, y bueno, me alegra mucho por Kevyn, por Guajira también, porque finalmente se sabe que es un sueño de ella, obviamente de él, si llegaron hasta ahí ya pienso que es más que merecido, y a darla toda”, dijo Aleja.

Así fue la final del ‘Desafío XX’

Guajira fue la primera en liberar la escalera, mientras Darlyn lo logró momentos después y tomó la delantera en los diversos obstáculos hasta igualarse en el punto de las varas en la que lucharon por tomar la delantera.

Darlyn fue la primera en llegar a la plataforma superior, por lo que de inmediato se subió al carrito con el que se deslizaría a uno de los extremos tomándole nuevamente ventaja a Guajira quien seguía luchando en la estructura de varas.

Tino no dudó en gritarle a Darlyn que tenía ventaja sobre Guajira, por lo que le pedía tranquilidad, mientras Guajira logró pasar en el carro y alcanzar a Darlyn quien ya desamarraba la soga y se deslizaba con ella para tocar la campana.

Sensei inició su revelo desde la estructura de varas en medio de problemas de coordinación mientras Guajira ya estaba por darle el relevo a Kevyn quien rápidamente se apoderó de la estructura, pero Sensei ya iba adelantado.

En la parte superior Sensei empezó a lanzar las bolas de arena con la vara mientras Kevyn buscaba terminar de subir a la plataforma. Ambos hombres se midieron tratando de derribar las bolas de arena para darle el equilibrio necesario para proseguir con la pista en momentos de tensión. Darlyn y Sensei fueron los primeros en liberar la llave por lo que pasaron a liberar el baúl y momentos más tarde el turno de Guajira y Kevyn quienes lograron alcanzarlos.

Los Tino lograron liberar los balones y empezar el camino de regreso a la parte inicial del box se debatieron la parte de la definición alcanzados a los minutos por Guajira y Kevyn. La ruleta gigante generó tensión pues los balones debían quedar estáticos y se debatieron los últimos minutos de la intensa prueba que terminó siendo para Kevyn y Guajira.