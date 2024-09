Periodista de Noticias Caracol ‘le cantó la tabla’ a varios medios por difundir información falsa, “irresponsables”

Noticias Caracol perteneciente a Caracol televisión, es uno de los informativos más importantes del país, pues desde hace más de 15 años se ha encargado de ofrecerle a los televidentes los principales hechos que son noticia en materia de seguridad, economía, deportes y entretenimiento, buscando contar con el todo un equipo preparado para trasmitir esta información de la mejor manera posible. Motivo por el cual, los cambios y las noticias son constantes y recientemente una de periodista ‘le cantó la tabla’ a varios medios de comunicación por difundir información falsa.

Se trata de la periodista Tatiana Sanabria, quien además de destacarse por su trabajo en Noticias Caracol, también ha llamado la atención por su historia de lucha y superación desde muy corta edad, lo que le ha permitido darse a conocer por medio de las redes sociales, donde suele ser muy activa y allí recientemente indicó: “Me parece increíble que algunos medios tengan como fuente una cuenta de X. Increíble no contrastar versiones de un caso tan grave como lo es la desaparición de una menor de edad… qué irrespeto tan grande con la familia de la joven, que hace todo lo posible para encontrarla”.

Sin embargo, la serie de declaraciones por parte de la ahora periodista de Noticias Caracol no terminaron allí, pues reiteró: “Difamando y creando estigmas a una niña, solo porque se parece a una joven que aparece en un video del cual no conocemos su origen… Dios bendito qué inhumano, frenar la ayuda de la ciudadanía con chismes”. Finalmente, Sanabria aseguró que es importante ponerse en el lugar de las personas, ya que podría ser un hermano o hija y si les gustaría que se asociara un video mientras que este integrante está desaparecido: “¿Llamaron a la familia para saber si la reconocían? Irresponsables”.

¿Dónde trabajó Tatiana Sanabria de Noticias Caracol?

Antes de llegar a Noticias Caracol, Tatiana Sanabria hizo parte City Noticias, la cual fue una de sus primeras casas, sin embargo, luego un tiempo de diferentes aprendizajes decidió tomar un nuevo rumbo. Pero, antes de ello y para poder costear sus estudios, pasó por diversos trabajos: “Así es sumercé vio muy bien, al igual que varias personas que comentaron el video. Todavía me reconoce mucha gente de San Mateo, Soacha, allá me encontraban, allá estaba la peluquería canina, bajando por el Colegio El Bosque, muy cerca al conjunto El Oasis. Muchas personas también en Corabastos me reconocen porque pues, también. Estuve mucho tiempo allí. Muchas personas de Kennedy me reconocen y de Patio Bonito porque la persona que me enseño y que me dio luces del tema de la peluquería canina estaba ubicada en Patio bonito”, fueron las declaraciones expuestas por Tatiana Sanabria.