Ella es la periodista de Noticias Caracol que trabajó en Corabastos para cumplir sus sueños

Noticias Caracol es el informativo más representativo en Colombia debido a la amplia audiencia con la que cuenta en cada una de sus emisiones, llevándoles los principales hechos que son noticia en diversos puntos del país y en medio de cada uno de los reportajes, quienes también terminan siendo los protagonistas son precisamente sus periodistas y ella es integrante del equipo de Caracol Televisión que trabajó en Corabastos para cumplir sus sueños.

Se trata de Tatiana Sanabria, quien lleva ya varios meses siendo parte de Caracol Televisión, convirtiéndose en una de sus reporteras más importantes, transmitiendo en diferentes puntos de la capital, ya sea de materia económica, política o social. Pero más allá de su rol en la televisión colombiana, la periodista también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales, donde termina siendo bastante activa y por ende, la serie de dudas por parte de sus inicios en el periodismo tampoco se han hecho esperar.

Todo inició cuando la periodista de Noticias Caracol compartió que para llegar a la televisión y ejercer su más grande pasión, primero tuvo que pasar por otros trabajos para así poder ahorrar y costear sus estudios. Uno de ellos fue precisamente trabajar en una veterinaria, bañando a los caninos y felinos, donde recibió un sinfín de comentarios y terminó respondiendo: “Acaso vi San Mateo”.

“Así es sumercé vio muy bien, al igual que varias personas que comentaron el video. Todavía me reconoce mucha gente de San Mateo, Soacha, allá me encontraban, allá estaba la peluquería canina, bajando por el Colegio El Bosque, muy cerca al conjunto El Oasis. Muchas personas también en Corabastos me reconocen porque pues, también. Estuve mucho tiempo allí. Muchas personas de Kennedy me reconocen y de Patio Bonito porque la persona que me enseño y que me dio luces del tema de la peluquería canina estaba ubicada en Patio bonito”, fueron las declaraciones expuestas por Tatiana Sanabria.

¿Cuál fue el trabajo de Tatiana Sanabria antes de llegar a Noticias Caracol?

Tatiana Sanabria hizo parte del equipo de ‘City Noticias’ desde hace algún tiempo contando los principales hechos que son noticia tanto desde el set de ‘City’ como en diversos puntos de la ciudad, incluidos la fiscalía y las estaciones de policía, cumpliendo así con diversos reportajes que lograron ser todo un éxito y más allá de esto, logró llevar a cabo una de sus más grandes pasiones. Sin embargo, ante la oportunidad de llegar a Noticias Caracol no la desaprovechó.