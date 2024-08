Ellos son los periodistas que le dijeron adiós a CityTv para llegar a Noticias Caracol, ¿un sueño cumplido?

Noticias Caracol es el informativo más visto por los colombianos, ya que a través de sus tres emisiones diarios se encarga de darles de manera clara y concisa a los televidentes aquellos hechos que suceden en el país, ya sea en materia de empleo, seguridad, política, deportiva o de entretenimiento, motivo por el cual resulta más que necesario contar con un equipo preparado para cada una de las situaciones que se presentan, ya que son constantes las renuncias y por ende, las nuevas caras en Caracol Televisión, pues estos son los periodista de CityTV que han llegado a Noticias Caracol en los últimos meses.

¿Quiénes son los periodistas de CityTv que han llegado a Noticias Caracol?

- Tatiana Sanabria:

Tatiana Sanabria antes de oficializar su llegada a Noticias Caracol no dudó en despedirse de CityTV, donde obtuvo grandes aprendizajes, momentos y amigos, pero dejó claro que se iba a seguir cumpliendo otros sueños y objetivos que tenía en su lista, permitiéndose seguir aprendiendo de esta pasión: “Este puede ser uno de los días más lindos y significativos de mi vida. Estaré en Noticias Caracol con toda la información judicial. Dios, Gracias”.

- Esteban Bejarano:

Bejano es el periodista que más recientemente ingresó luego de decidir abandonar CityTV. El también comunicador estuvo a lo largo de 8 meses , donde se encargó de mostrar su talento tanto en el set como en las calles. Ante su llega a Noticias Caracol no dudó en evidenciar su emoción por este nuevo logro: “A escribir un nuevo camino! Hoy hago parte del equipo periodístico de Noticias Caracol, una meta que a corto plazo no pensé alcanzar, pero la vida me demostró que trabajando con pasión y constancia todo es posible”.

- Paula Belalcázar Mórtigo:

A mitad del mes de junio, Paula Belalcázar decidió tomar un nuevo rumbo, es decir, luego de varios años siendo parte de CityTV dio un paso al costado, pues contaba con una nueva oportunidad que tenía que ver como periodista en Noticias, uno de los objetivos que varios periodistas debido a la visibilidad con la que cuenta el respectivo medio de comunicación. Cabe resaltar que la periodista no hizo un anuncio oficial, pero la tristeza fue evidencia a la hora de despedirse de su otra casa ‘El Tiempo’.

Cabe resaltar que los periodistas mencionados anteriormente han buscado darle un nuevo aire a las noticias, pues gran parte de su trabajo se da en diferentes puntos de la capital, pero también en algunos puntos del set de Noticias Caracol, permitiéndoles a los televidentes ver nuevas caras.