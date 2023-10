Mara Cifuentes reveló detalles inéditos de la manera en que su mamá la aceptó a pesar de ser una ferviente católica

La exitosa modelo transgénero Mara Cifuentes, reconocida por muchos colombianos por su paso por el programa ‘La Agencia’ de Caracol Televisión, se desahogó recientemente en el programa de Laura Acuña, mediante una entrevista en la que reveló detalles inéditos sobre la relación con su progenitora, quien es una ferviente católica.

Uno de los apartados del formato ‘La sala de Laura Acuña’, al que fue invitada Cifuentes recientemente, tuvo un fuerte énfasis en el complejo proceso familiar que vivió para que aceptaran que no se sentía identificada con su género sexual de nacimiento. A pesar de esto, la modelo destaca que su madre ha sido el motor fundamental de su vida, misma que a pesar de su religión, la ha apoyado en todas sus decisiones, hecho que para Mara no tiene precio alguno.

“Me aceptó y ella es muy católica. El amor de madre pudo superar eso; aparte de apoyarme y estar ahí siempre. (...) Esa mujer es increíble, si yo soy valiente ella es supervaliente, porque ella ha sido capaz de ver lo que está bien y lo que está mal y enseñarme por dónde es el camino; siendo algo muy diferente para ella y algo desconocido ha sido capaz de guiarme y lo ha hecho muy bien. Siento que es una guerrera, a ella le da mucha rabia los comentarios que me ponen, esto nos ha vuelto mucho más unidas”, afirmó Cifuentes.

“Si supiéramos las batallas internas que vive cada ser humano no juzgaríamos tanto”, “Que triste que a los católicos les cueste mucho trabajo”, “Mamá es mamá” y “Ojalá superes todo lo que te reste y vuelvas a ser una mujer hermosa”, fueron algunos de los comentarios en el videoclip.

