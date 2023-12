“Nos matan porque nos odian”: Mara Cifuentes estalló luego de que hallaran a mujer trans sin vida en Bogotá

Mara Cifuentes es una reconocida modelo paisa quien se dio a conocer luego de su paso por el reality de Caracol televisión ‘La Agencia: Batalla de Modelos’, mismo en el que logró destacarse por su belleza y talento, pero también en el que reveló que pertenecía a la comunidad trans generando una sinfin de comentarios en redes sociales. Si bien, la paisa no logró llevarse el premio mayor en este programa lo cierto es que saltó al estrellato siendo parte de diversas marcas y pasarelas tanto nacionales e internacionales. Eso sí, sus redes sociales tampoco pasan de largo y hace pocos días estalló luego de que encontraran a mujer trans sin vida en Bogotá.

Cifuentes quien ha estado en el ojo del huracán en diversas ocasiones debido a su presunto problemas con las drogas, lo cual la llevó a estar internada debido a los problemas que esto habría traido consigo a su salud mental. Lo cierto es que ahora, la paisa se ha mostrado mejor que nunca en su finca en Medellín compartiendo junto a su familia y sus caninos. Pero, recientemente, no dudó en referirse al cuerpo de una mujer transgenero el cual se encontró amarrado en la vía al cerro de Guadalupe en Bogotá.

Ante el hecho, la modelo indicó: “Ver el odio que me dejan todos los días en mi página de Instagram, me hace caer en cuenta que el odio que nos rodea, el mundo injusto en el que vivimos”. Asimismo, Mara reiteró que hay que tener mucho cuidado, pues el exponerse puede llegar a ser bastante peligroso, resaltando que esto es lo que le puede suceder a quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, haciendo de paso un llamado a las autoridades para que tengan una mayor atención frente a estos casos, resaltando que exigen justicia, no solo por este sino por todos los casos.

En un segundo momento, Mara compartió la información expuesta por ‘Noticias RCN’ asegurando nuevamente que se trata de un crimen por odio: “Nos matan porque nos odian, porque no son felices con sus vidas y se desquitan con las personas que somos felices siendo nosotras mismas, sin hacerla daño a nadie”.

