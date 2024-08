“Porque quería agradar”, Kimberly Reyes sobre los cambios en su rostro, tras cirugía estética

Kimberly Reyes ha sido noticia por estos días, tras volver a las cámaras contando la razones sobre su ausencia en la televisión “Decidí no hacer casting, he estado enfocándome como en proyectos personales... quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión…” indico. Sin embargo, lo que en realidad llamo la atención entre los internautas fue el notable cambio que ha tenido en el rostro.

PUBLICIDAD

La actriz barranquillera es recordada por su paso en novelas como ‘Diomedes Díaz, el Caquique de la Junta’ ‘Casa de reinas’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘En el final del paraíso’, en donde siempre se resaltó su belleza y la reacción del público antes esta nueva Kimberly fue notoria, pues todo el mundo empezó a lamentarse y a criticar a la actriz por las cirugías estéticas, indicando que la vanidad a veces resulta dar malos resultados. Hasta ese momento, Kimberly no había hablado sobre los procedimientos que se ha hecho.

En las últimas horas, se conoció la opinión de la actriz sobre la ola de críticas que ha recibido en el podcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko, donde confesó que estos comentarios negativos empezaron cuando se hizo una Bichectomia que no tuvo un resultado muy positivo “En mi caso (que siempre he sido cachetona), al generar una sensación de un rostro más delgado en la parte inferior, me acentuó muchísimo más el tercio superior. Fue entonces cuando las personas comenzaron a atacarme en redes sociales. La gente me decía que me veía inflada en cámara” indico Kimberly.

Además, comentó el difícil proceso que ha tenido que pasar por la inseguridad y la depresión que experimento desde muy niña “Me empecé a apagar... es duro para mí decirlo, pero en ese tiempo, muchas veces Kimberly sí pensó en suicidarse” fue una de las confesiones de la actriz. Además, hablo sobre los otros procedimientos estéticos a los que ha sometido, además de la Bichetomia se hizo una rinoplastia, un aumento de senos y una liposucción para moldear su cintura.