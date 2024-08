Así fue la reacción de Lina Tejeiro a la colaboración de sus dos ex, Andy Rivera y Juan Duque

Lina Tejeiro, es una las caras más conocidas en la actuación y la farándula colombiana, desde muy joven por su participación en la icónica novela ‘Padre e hijos’ interpretando el papel de Samantha, desde el 2004 hasta el 2009. Otra de las producciones que en las que más destaco fue en ‘La Ley del Corazón’ y su trabajo más reciente fue como Host en el reality de ‘La Casa de los Famosos’ de VIX.

Para nadie es un secreto que la actriz mantuvo una relación sentimental de más de 10 años con el cantante de reguetón Andy Rivera, en su momento fueron de las parejas más queridas del espectáculo. No obstante, tras su ruptura pudimos ver que ambos tardaron un largo tiempo en superarse, para el año 2022 Lina haría pública su nueva relación con Juan Duque, el también cantante, que duró solo algunos meses. Para todos sus seguidores había posibilidad de que quizá ambos cantantes no se llevaran bien por su ex.

Estos rumores llegaron a su fin por estos días, cuando Andy Rivera y Juan Duque publicaron un carrusel de imágenes en Instagram en donde aparecían juntos y muy contentos, encendiendo las redes sociales completamente para luego anunciar la colaboración en el tema: ‘Ni con él ni conmigo’ un ritmo de bachata que hace referencia a una relación fallida.

La sorprendente reacción de Lina Tejeiro

Esta junte, desató miles de comentarios relacionándolos con Lina Tejeiro, donde analizaban la letra con ambos cantantes y la actriz, incluso señalan que la protagonista del video es muy parecida a ella y sale con un pequeño perro, de la misma raza que la actriz ha tenido por años.

La actriz estaba siendo tendencia en X y en todas las redes sociales, hasta que subió una serie de historias de Instagram, con sus ojos llenos de lágrimas “(...) He visto tus comentarios, he visto las páginas, lo que me mandas he visto todo y llega un punto en el que uno dice ‘marica, ya’ porque es como increíble, es increíble”.

Para luego resaltar que a pesar de todo lo que había llorado, el rimel de su propia marca no se había corrido y así darle publicidad a su marca de pestañinas ‘Coraje by Lina Teijero’ que anteriormente fue criticada por ser un poco costosa.