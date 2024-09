Ana María Trujillo confesó que un expresidente de Colombia le “agarró la nalga” delante de su novio

Ana María Trujillo es un actriz cartagenera que antes de llegar a darse a conocer como actriz en la industria del entretenimiento hizo parte del Concurso Nacional de Belleza siendo la representante del departamento de Bolívar en el año 1992. Aunque la corona se le escapó de las manos, lo cierto es que esta fue la puerta que le dio paso a su rol como en las telenovelas, siendo principalmente recordada por producciones como ‘La quiero a morir’, ‘Pedro el escamoso’, entre otras. Sin embargo, hace pocos días, la colombiana volvió a dar de que hablar, pues confesó que un expresidente de Colombia le “agarró la nalga” delante de su novio.

PUBLICIDAD

Trujillo hace un buen tiempo decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia, al parecer, por los diferentes compromisos laborales de su esposo, siendo el destino predilecto República Dominica. Aunque en pasadas entrevistas la cartagenera dejó claro que estaba feliz por su nueva vida, lo cierto es que luego de un tiempo la televisión volvió a llamar su atención y fue lo que precisamente la hizo regresar a Colombia, pues terminó siendo una de las protagonistas de la segunda versión de ‘Pedro el Escamoso’, estando nuevamente en el ojo de los principales medios de comunicación.

Ahora, la situación tuvo que ver con que Ana María Trujillo hizo parte del programa ‘Siéntese quien pueda’ donde la famosa actriz aseguró: “Bueno, yo tuve un expresidente de Colombia, que no voy a decir quien es. Miércoles van a pensar que es otro, en fin, me agarró fue la nalga (...) Y estaba sudado, sudado, horrible. Cuando era presidente. Yo tenía a mi novio al lado, en ese momento era mi novio, ahora mi esposo y yo como que me quité y me fui”. Finalmente la actriz negó que se tratara del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Días más tarde los respectivos clips fueron compartidos por el programa ‘La red’ de Caracol Televisión, donde la serie de comentarios no faltaron en la búsqueda de encontrar el posible nombre del presidente que realizó este acto con Trujillo hace unos años. Varios internautas resaltaron que podría tratarse de Pastrana o Samper.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Ana María Trujillo y su esposo?

La diferencia de edad entre Ana María Trujillo y esposo, José Francisco Arata, es de 12 años. El hombre se graduó de Geología en la Universidad de Torino, y de Ingeniería Geológica en la Universidad de Venezuela, haciendo parte de importantes empresas y actualmente contaría con un buen puesto en Punta Cana, donde reside junto a su pareja.