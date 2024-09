Hija de Marbelle mostró la ‘adicción’ que tiene la cantante y que no le puede faltar en su camerino

Marbelle es una de las artistas más famosas en Colombia no solo por su amplia visibilidad a nivel artístico con canciones como ‘Adicta al dolor’, ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’, entre otras, así como también en la televisión colombiana gracias a producciones como ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, ‘El Factor X’ de Canal RCN y sin duda, su telenovela autobiográfica, ‘Amor sincero’. Sin embargo, la bonaverense ha tenido un amplio eco debido a sus constantes declaraciones en contra de Gustavo Petro y su evidente descontento frente al actual gobierno. Pero, quien tampoco pasa desapercibida es su hija Rafaella, quien recientemente mostró la adicción que tiene la cantante.

PUBLICIDAD

Si bien, la hija de Rafaella durante un buen tiempo estuvo dedicada a las redes sociales y también a su faceta en la actuación donde hace poco llegó a ser parte de la segunda temporada de ‘Manes’ de Prime Video, sin embargo, el proyecto mayor y que vincula su más grande pasión tiene que ver con la música, faceta en la que estrenó hace pocos meses por supuesto, en compañía de su mamá e interpretando varios covers. A pesar de la serie de proyectos en los que se encuentra inmerso, la cercanía y la complicidad con su mamá es constante, tanto así en los pocos tiempos libres que tiene busca compartir con ella, los cuales se dan principalmente los domingos, pero también no se pierde su presencia en el ‘show’ del que Marbelle lleva haciendo parte desde hace un buen tiempo como lo es ‘Planchando el despecho’ que regresó con nuevas caras como lo son Laura de León y Keyla de ‘La Descarga’.

En medio de los ensayos y antes de la esperada presentación, Rafaella terminó revelando que antes de subirse al escenario lo que busca precisamente es no alimentarse tan sanamente, sino por el contrario, darse un gustico, pues este tiene que ver precisamente con paquetes de pasabocas reiterando: “Dime que estás en el camerino de Marbelle sin decirme que es su camerino”.

“Me preocupa que a mi mamá casi no le gustan los snacky”, reiteró Rafaella mientras que las palabras por parte de Marbelle no se hicieron esperar asegurando: “Lo más lindo es que ella me envió un mensajito a un amigo que tengo en Colombina y dije a mí me gustan mucho los snackys quiero un container de snackys jajajajaaj”. Finalmente la joven reiteró que así era como lucía el camerino de su mamá.