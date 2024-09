Periodista de Noticias Caracol contó cómo quedó embarazada a los 40 años con fertilización in vitro

Así como es frecuente que algunas personas tengan temor de quedar en embarazo e incluso opten por múltiples métodos anticonceptivos para evitarlo, hay parejas que tienen dificultades para tener hijos aun cuando lo buscan con insistencia.

Ese fue el caso de la reconocida periodista Andreína Solórzano, quien contó que desde hace casi cinco años quería convertirse en mamá, pero no lo había conseguido.

“Duré muchos años queriendo ser mamá. Prácticamente, desde que nos casamos en 2019 con mi esposo, Jesús, estábamos buscando bebé. Pero tú sabes que a algunas parejas se les hace esquivo ese deseo. Pero Dios sabe lo que hace y llegó en el momento justo. Después de una larga búsqueda, es un bebé muy deseado”, explicó Andreína Solórzano en entrevista con el programa de televisión La Red.

Aunque en un primer momento intentaron concebir de forma natural, lo cierto es que no lo consiguieron y por eso tuvieron que acudir a una ayuda profesional y al método de fertilización in vitro. Sin embargo, el embarazo no se dio tan pronto como hubiera querido.

“Fue un camino largo probando uno y otro método de fertilidad. Pasé por más de una clínica de fertilidad, no me fue bien”, indicó la periodista.

Según explicó, esto se debió a que había sufrido de una compleja condición médica que la obligó a pasar por dos cirugías. “Es una condición que es muy común en las mujeres y no lo saben. Es una condición silenciosa que es la endometriosis”, señaló Andreína, quien agregó que esto puede obstaculizar la posibilidad de quedar en embarazo.

¿Qué es la endometriosis?

De acuerdo con la Clínica Mayo, una prestigiosa entidad sanitaria de Estados Unidos, esta afección se presenta en las mujeres cuando un tejido que es muy parecido al que recubre el interior del útero comienza a crecer fuera de este.

“Es un problema que hay que atender antes de uno pensar en quedar en embarazo. Es que el útero esté sano y bien para alojar vida”, sostuvo Andreína.

Andreína no descarta optar por una adopción

Hoy Andreína ya tiene cinco meses de embarazo y, según contó en La Red, su bebé estaría naciendo a finales de diciembre próximo. Además, indicó que ya le informaron que tendrá que optar por la cesárea.

Por último, sostuvo que cuando se dio cuenta de las dificultades que estaba teniendo para quedar en embarazo incluso consideró optar por la adopción.

“Yo toda mi vida he querido adoptar. Todavía no descarto esa opción. Yo quisiera tener varios hijos. Ya la edad a lo mejor no me da, entonces yo creo que a lo mejor adoptaría también”, concluyó la periodista.