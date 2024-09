Luisa criticó a Kevyn del ‘Desafío XX’ por su actitud: “Todo era Dios y quería ser pastor”

Durante el capítulo 104 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Luego de la prueba en la que dos hombres y dos mujeres de cada equipo fueron convocados al box rojo fue la rapidez, fuerza, resistencia y también la violencia las protagonistas de la contienda.

Nueve puntos tenían que acumular el equipo ganador en una pista en la que salían de un punto hasta llegar a una piscina de lodo tomar un balón y encestarlo en una canasta a cuatro metros de altura.

Tras la contienda las peleas dijeron presente una vez más, y esta vez no se trató de una discusión habitual de Karoline y Jerry, sino el enfrentamiento entre Guajira de la casa Pibe y Darlyn de la casa Tino, que se trasladó hasta las casas por lo que Luisa quiso soltar algunas verdades sobre Kevyn.

Por su parte Darlyn indicó que había que sentarlo para hablar, a lo que Luisa agregó que eso lo había dicho una vez, sobre si una persona no tiene personalidad clara, juntarse con otra que lo vaya a influenciar es estar errado.

Luisa expuso que el deber ser de Kevyn era pedirle a los Pibe solo jugar y no agredir a los Tino ya que vienen de una mala racha de castigos y ciclos sin comida.

Natalia indicó que no lo terminó de conocer pese a lo que tuvieron, mientras Darlyn reiteró que en ese equipo él estuvo con tres mujeres por mucho tiempo a quienes conoció bien.

Y el deseo le fue concedido pues minutos más tarde Kevyn se apareció en la casa Tino para entregarle el chaleco a Darlyn y Sensei que eran los últimos del equipo por sentenciar.

Kevyn precisó lo ocurrido en la prueba de contacto y les pidió que no se tomen personal porque es un juego, que todos son buenos, y que le gusta competir con gente grande.

Y luego de soltar la indiferencia con Natalia fue cuando Luisa aprovechó de darle la estoada a Kevyn sobre su comportamiento desde que está con Guajira.

“Yo lo único Kevyn que tengo que decirte es que no te olvides de quiénes fueron las personas que estuvieron contigo desde el inicio de este juego. Una persona que acabas de conocer, siento que a veces hasta te drena tu propia energía, mira que a veces cuando llegábamos ni siquiera nos mirabas ni nos saludas, estabas todo serio, yo decía: tan raro si con Kevyn nunca he tenido ningún roce nunca he tenido nada. No siento que de pronto que sea algo tuyo, sino que si la energía pesada de otra persona puede robar tu energía tan bonita que fue la que yo conocí”

— Luisa