Durante el inicio de esta semana en redes sociales se hizo tendencia la infidelidad de Beéle hacia su esposa Camila Rodriguez (quien fue su corista por años) con Isabella Ladera la creadora de contenido venezolana, mientras estaban juntos y Camila estaba esperando su segundo hijo.

La esposa del joven cantante hizo público los chats que Beéle con Isabella, confrimando la infidelidad. Las teorías, fotos, videos de Isabella y Beéle se hicieron úblicas en diferentes redes sociales reafirmando esa relación. En redes sociales muchos habían estado reclamando que el cantante estuviera en silencio y no mencionara nada del tema en sus redes sociales, ya que el tema estaba pasando a exposición de cosas más personales de Isabella.

Beéle rompió el silencio luego del escándalo de infidelidad, ¿descarado?

Luego de ver tantos comentarios en redes sociales, el cantante ó publicar una imagen con el texto “Estoy feliz con el corazon leno porque sé las cosas que quiero para mi vida, para mis hijos, como también por lo que siento. Ya para nadie es un secreto que esto tuvo fin y le agradezco a la mamá de los niños (Camila) por lo bonito que en su momento fue. Te deseo lo mejor en esta etapa de crear tu nuevo camino. Superé esto hace mucho, como también me seguiré superando en muchas que la vidame ponga pa’ seguir aprendiendo”.

Del mismo modo, agradeció a todas las personas que lo han estado apoyando en su carrera artística. Pero dichas palabras no fueron bien recibidas por los internautas ya que no lo bajand e “Descadaro”, llegando a mencionar “¿Superó eso hace mucho estando con la esposa embarazada?, eso no es ser hombre”, “Ahora va a intentar justificar los cachos”, “Pero qué clase de hombre sale a dar ese tipo de declarasiones tan nefastas. Es un descarado”.