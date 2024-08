“Yo simplemente estoy reclamando lo mío”, Dekko le responde a Beéle por robo de canción

El 2024 ha sido un año en el Beéle ha estado en el ojo público, por diferentes polémicas, en parte por su infidelidad con la influencer y modelo Isabella Ladera, teniendo en cuenta que a su corta edad se encontraba casado con Camila Rodríguez, con quien tuvo dos hijos y mantuvo una relación por varios años.

El suceso más reciente en el que se vio involucrado el joven artista, fue en la denuncia impuesta por Camila Rodríguez con graves acusaciones. Esta se hizo pública por la revelación del documento de la Fiscalía en la revista Semana, donde la mujer relata la delicada situación que venía viviendo con su exesposo por consumo de drogas, violencia, humillaciones, abandono económico. Frente a esto, el cantante hizo un comunicado señalando que las acusaciones eran falsas.

Supuesto robo de la canción de Dekko

A pesar de todo lo que ha ocurrido, Beéle ha seguido sacando música, lo más reciente fue `Hasta Aquí Llegue’ en colaboración con el rapero Nanpa Básico, que por ahora está sonando mucho. No obstante, el también cantante, Dekko mediante una entrevista con ‘Impresentables’ aseguró que él había escrito la canción junto a Beéle y que la saco sin decirle nada, nunca le avisaron que el sencillo iba a ser utilizado, para así al menos negociar y obtener sus ganancias por su aporte al tema.

Por su parte, Beéle no se había pronunciado, hasta ayer en un live donde menciono el tema y dijo que Dekko solo había hecho un verso, para luego subir unas historias con fuertes palabras, señalando que el intérprete de ‘1,2x3′ siempre ha querido ser como él y negó que haya escrito algo dentro de la canción. “Eres mi fan número 1...”, “Busca de Dios en vez estar buscando pauta..”, “Busca tu charco babilla. Que esta es la última vez en mi vida que hablo de ti” son algunas de las declaraciones que dio el artista.

Dekko le respondió también en sus historias a las declaraciones: “Yo simplemente estoy reclamando lo mío, yo escribí el intro, aporte cosas...”,”Si yo no hubiese escrito nada, no estuviera reclamando una mierd4... eres cule falso...”, “No me interesa estar cerca de gente falsa como tú..”,”yo estoy reclamando lo mío, mi porcentaje y sí no es por las buenas es por las malas”. Con toda esta situación, los internautas han mostrado su apoyo hacia Dekko, diciendo que le creen a él.