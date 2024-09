Un niño le pidió a Cintia Cossio que fuera su ‘sugar mommy’ y así reaccionó la influencer

Cintia Cossio se mostró sorprendida al escuchar la curiosa propuesta de un niño de nueve años de edad que le pidió de manera indirecta que fuera su ‘sugar mommy’, aprovechando una de sus historias para mostrar cómo reaccionó al respecto y para mostrar al responsable de esta inusual idea.

La creadora de contenido suele llamar la atención de muchos de sus seguidores con sus cómicas historias en Instagram, en donde no solo muestra detalles de su día a día, sino también algunos momentos divertidos junto a su hermano, Yeferson Cossio, y parte de sus viajes a diferentes países, dejando ver que goza de buena estabilidad financiera.

Pero también llama la atención por el contenido subido de tono que en ocasiones sube a su perfil de Instagram, en donde deja ver su figura mientras luce algunos atuendos sugerentes y reveladores a través de sesiones de fotos profesionales.

Y tal parece que este contenido no solo llega a adultos, sino también a niños, ya que en sus historias contó que un pequeño de nueve años le hizo una curiosa propuesta en la que le pidió de manera un poco indirecta que fuera su sugar mommy.

“Me dijo que quería que lo mantenga y que yo fuera como su Jennifer Lopez. Le digo yo: ‘es que tú apenas tienes 9 y yo 27. A lo que él me responde: ‘¿y qué me importa que tenga 9? Yo no quiero esperar a tener más años’”, escribió Cintia Cossio en una historia.

En la misma publicación aprovechó para mostrar al niño que le hizo la atrevida propuesta, quien además tomó la iniciativa para confirmar su historia.

¿Cuál fue la reacción de Cintia Cossio ante esta propuesta?

Además de presentar al niño, quien atrevidamente dijo en cámara que quería que la joven lo mantuviera, Cintia Cossio aprovechó para dejar ver qué le parecía esta idea, compartiendo en el mismo clip su reacción.

Y es que la creadora de contenido no se mostró molesta por la atrevida propuesta del niño, sino que le pareció una idea bastante cómica, ya que en toda la duración del clip aparece riéndose de la inusual situación.