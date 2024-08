Cintia Cossio es fuertemente criticada por el posible regreso con su expareja

Cintia Cossio es conocida gracias al contenido que viene creando ya hacer varios años junto a su hermano, Yeferson Cossio pero también por ser modelo de Only Fans. La influencer cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok con 8.7 millones y usualmente comparte varios aspectos de su vida, uno de ellos su vida amorosa. Pues Cossio, estuvo casada por 12 años con Jhoan López, quien también es el padre de su hijo Thiago y que anunciarían su divorcio por ciertas diferencias en noviembre del año 2023.

PUBLICIDAD

En un principio la separación de la pareja extraño a todos sus seguidores, ya que siempre se habían mostrado como una de las parejas del mundo del entretenimiento más estables. Su unión se dio fuera de las redes sociales, cuando eran adolescentes, y la razón que pondría fin su relación sería una presunta infidelidad de parte de Jhoan, la cual ella descubrió en su celular, a pesar de esto, se dieron otra oportunidad a causa de su hijo asistiendo a terapia de pareja que finalmente no funciono del todo, porque las cosas no volvieron ser las mismas y su decisión final fue separarse.

Ante todo, la expareja no han cortado su vínculo por completo a causa de su hijo, se les ha visto llevar una buena relación como padres y compartiendo en fechas especiales juntos. Pero los últimos meses, los rumores de que la pareja regreso han ido en aumento, generado todo tipo de comentarios. De hecho hace tres semanas, postearon un video besándose en medio de una fiesta de electrónica, también durante los partidos de la selección Colombia en la Copa América se les vio compartiendo y finalmente el pasado fin de semana volvieron aparecer públicamente. Lo curioso es que a Cintia se le ve muy cariñosa, besándolo y buscando a su exesposo varias veces. No obstante, los internautas señalan que a Jhoan se le ve incómodo y que incluso estaba ignorando a la creadora de contenido.

“El se nota que ya perdió el amor por ella y tal vez ella se encargó de eso”, “Uyy, pero él no disimula ni un poquito que no la quiere, hasta le da la espalda”,”Que triste, una mujer de esas mendigando atención” Son algunos de los comentarios reúne la publicación, son muchas las especulaciones, pero hasta ahora la pareja no ha hecho una confirmación oficial sobre su regreso.