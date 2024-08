Cuidado: Cintia Cossio casi sufre un accidente mientras usaba su celular al manejar su carro

Cintia Cossio compartió una curiosa historia en la que pudo haber estado en peligro de sufrir un accidente mientras estaba manejando su carro y al mismo tiempo usaba su celular para enviarse notas de voz con su hermano, Yeferson Cossio. Afortunadamente, la influencer no presentó ninguna complicación.

La creadora de contenido suele ser muy abierta a la hora de compartir todo tipo de detalles en sus redes sociales, variando entre fotos y videos de sus viajes, sesiones fotográficas profesionales en donde usa varios atuendos, el tiempo que pasa con su familia, además de algunas ocurrencias y anécdotas divertidas.

Pero muchas veces son aspectos cotidianos de su día a día como actualizaciones de su dieta y su rutina de ejercicio, el tiempo que pasa con su hijo y algunas conversaciones con Yeferson Cossio.

Y a propósito de esto, Cintia Cossio aprovechó una historia de Instagram para publicar una conversación que tuvo con su hermano a través de WhatsApp, la cual se enfocaba en un momento alegre que compartió con él a propósito de un concierto de su artista favorito.

“Uno de mis artistas favoritos está haciendo una mini gira en USA y quiero ir a uno de sus conciertos, pero no quería ir sola, quiero ir con mi hermano”, escribió la influencer sobre la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp con Yeferson.

También dejó ver que sí pudo cumplir con su cometido debido a que el influencer le aceptó su invitación al concierto.

Cintia Cossio casi tiene un accidente por su emoción

En la misma historia, la colombiana también mostró cuál fue su reacción al enterarse que su hermano la acompañará al concierto, compartiendo una nota de voz en donde se podría escuchar lo emocionada que estaba por esta noticia.

“Me va a dar un infarto, estoy manejando. Hijue***a, mi cabeza. No, no, no, no. Ya voy a comprar los tickets, ya voy a comprar los tickets”, gritó con emoción Cintia Cossio en la nota de voz.

Sin embargo, el hecho de que la joven se emocionara tanto y que manipulara su celular mientras estaba manejando pudo haber terminado en algo bastante negativo para ella o para otras personas en el camino, algo que pudo haber terminado en un accidente.

Afortunadamente, en ninguna parte de la nota de voz se escucha algún sonido que indique que las cosas se salieron de control, dando a entender que no ocurrió ningún accidente, a pesar que habían condiciones para un escenario como este.