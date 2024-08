“Terrible situación”: Cintia Cossio aclaró cómo iniciaron los “chismes” sobre su muerte

Cintia Cossio estuvo envuelta en una curiosa polémica durante una gran cantidad de días debido a que se difundió la información de que presuntamente había fallecido. Pero los informes de su muerte fueron exagerados, razón por la cual la influencer aprovechó para contar cómo nació esta serie de rumores y para pronunciarse al respecto.

La creadora de contenido suele mantenerse muy activa a través de sus redes sociales, bien sea compartiendo parte de sus sesiones de entrenamiento, mostrando detalles de viajes a distintas partes del mundo, además de participar en gran parte del contenido difundido por su hermano, Yeferson Cossio.

Pero también le gusta hablar sobre diferentes detalles de su vida privada, aprovechando sus historias de Instagram para protagonizar sesiones de preguntas y respuestas en las que termina compartiendo mucha información y hasta aconseja a sus seguidores.

Y a propósito de una reciente dinámica de preguntas que Cintia Cossio protagonizó en Instagram, la influencer aprovechó para aclarar la gran cantidad de rumores que giraban a su alrededor desde hace varios días en relación a su supuesta muerte y cómo inició todo este malentendido.

“Yo no sabía de este chisme, entre comillas. Fue porque la semana pasada mi hermana estaba haciendo un ‘en vivo’ en TikTok, y pues yo estaba con ella, entonces me le uní yo allá al ‘en vivo’, empecé a hablar paja con ella y la gente: ‘¿cómo así, Cintia, usted no estaba muerta?’”, empezó a contar la joven.

Seguidamente indicó que todo se trató de una confusión, ya que la avestruz de su hermano, que también se llamaba Cintia, fue la que murió, generando un malentendido en las redes sociales por este detalle.

Cintia Cossio ahondó un poco más sobre los rumores de su muerte

En la misma historia, la influencer aprovechó para resaltar una divertida prueba respecto a que los rumores de su muerte eran falsos, indicando que si ella realmente había fallecido, su familia habría mostrado un semblante más triste en las redes sociales.

“Si yo me llegase a morir, les garantizo que mi familia no andaría por ahí como si nada por la vida. Yo soy el personaje principal de mi familia”, dijo entre risas Cintia Cossio.