“No me trates así”: Karoline y Jerry explotaron de nuevo en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 104 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que momentos después de la llamada de Andrea Serna en la que le pidió a Darlyn los detalles de su relación con Kratos, la presentadora convocó a dos hombre y dos mujeres de cada equipo al box amarillo para jugar la prueba de sentencia premio y servicios.

La prueba sería por relevo, en la que los cuatro participantes de cada equipo estarían en un punto estratégico del box amarillo para pasarse un celular de uno de los patrocinantes del ‘Desafío XX’ para tomarle una fotografía a una serie de figuras geométricas que debían organizar al inicio de la pista de manera correcta.

Un error de Alejo lo hizo tener que empezar desde cero su tramo dándole así ventaja al equipo Pibe, y luego, la tardanza de Luisa en subir una soga en reiteradas oportunidades en la parte baja del box amarillo terminó de consolidar una desventaja indiscutible ante la casa roja.

El encargado de organizar las fichas geométricas con la guía fotográfica en el celular era Jerry por la casa Pibe, pero la posición errada de una de las figuras le hizo demorar más de la cuenta, lo que hizo que el equipo Tino los igualara en el tramo de definición.

Pero mientras Jerry insistía, a su manera, en poner el desespero se apoderaba de Kevyn, Karoline y Guajira quienes en medio de gritos y reclamos se abalanzaban desde su punto de espera hacia el participante.

Pese a esto el juez afirmó el cumplimiento de la prueba, por lo que el equipo Pibe se alzó con el triunfo, pero esto tuvo un sabor amargo, pues Jerry expresó su molestia ante los comentarios de sus compañeros.

“Pero ¿entonces? ¿me estás juzgando? No me trates así, ¡eche!”

Luego el equipo se reunió y se fue hasta un punto de la pista mientras esperaban irse al pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas, cuando los ánimos se calentaron mucho más.

“Yo no te estoy diciendo que tú no vales. Si tu no valieras no estarías aquí”

— Karoline