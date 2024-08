“No me hables agresivo”: Jerry le cantó la tabla a Karoline del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 99 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

En la edición se jugó la prueba de sentencia y servicios en el box blanco la cual estuvo protagonizada por todos los semifinalistas y sus refuerzos en una pista llena de varios obstáculos en los que la fuerza, precisión, resistencia y sobre todo trabajo en equipo eran claves para completarla.

Al llegar el turno de Jerry y Karoline del equipo Pibe de nuevo las diferencias se hicieron sentir y es que en la mayoría de los obstáculos Karoline le hacía varios reclamos a Jerry hasta que de regreso un mal paso se apoderó del momento y el participante cayó al suelo.

Momentos después volvieron a hacer la pista mientras que por el equipo Tino estaban Alejo y Natalia quienes de manera lenta pasaron los obstáculos, pero Karoline y Jerry lograron completar y por ende darle el triunfo a la casa roja.

En el pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas los esperaba la presentadora Andrea Serna, quien, sin ellos saberlo, les reveló que hicieron una comparación de tiempos y que el más rápido fue el de Olímpico y Karen, mientras que el segundo mejor tiempo el de Luisa y Sensei.

La información dada por Andrea Serna generó una molestia en la competitiva Karoline quien no dudó en reprochar lo sucedido aceptando que regañó mucho a Jerry mientras hablaba del tema con Kevyn y Olímpico, pero Jerry intervino para defenderse.

Ambos competidores se fueron a discutir en el área del baño por lo que Jerry no dudó en dejarle claros los puntos respecto a lo sucedido.

“Me estás tirando, no me tires que soy tu compañero ¡Ojo! Porque si tú me desestabilizas a mí, acuérdate que yo estoy contigo, pierdes tu final ¿Quieres perder la final? ¿Entonces?”

Jerry le pidió empoderarse y dejar las críticas hacia él con los demás, ya que considera que eso desequilibra y aleja el trabajo en equipo.

Seguidamente Karoline le pedía que la escuchara en las pistas, ya que precisó que le daba indicaciones y él no prestaba atención.

“No me hables agresivo. Si ves que me vas hablar agresivo y me hablas agresivo otra vez bájamela, porque eso hace que me desatienda”

— Jerry