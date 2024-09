Karoline y Jerry volvieron a discutir en ‘Desafío XX’ ¿quién tiene la razón?

El capítulo 103 del ‘Desafío XX’, sigue dando de qué hablar y es que hubo varias sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Al inicio de la entrega llegó la llamada de Andrea Serna antes de convocarlos al box azul para jugar la prueba de sentencia y hambre, en la que la presentadora hizo preguntas que resultaron un poco incomodas y que caldearon los ánimos.

Andrea Serna les informó a los competidores que Olímpico elogió el nivel competitivo de Kevyn antes de abandonar la Ciudad de las Cajas. Ante esto el primero al que le preguntó fue a Alejo consiguiendo la molestia del participante, pues indicó que pese a que es muy bueno todavía hay competidores peleándose el puesto.

Sin embargo, la respuesta de Alejo no fue suficiente por lo que Andrea Serna decidió profundizar más en el tema hasta hacer incomodar al capitán de Tino quien no se quedó callado ante la insistencia.

“Si no tiene rival entonces que le den el premio de una vez ¿por qué no se lo han dado entonces? ¡Aquí todo hay que ganárselo!”

Tras la evidente molestia de Alejo, luego la presentadora se dirigió a Karoline preguntó a Karoline sobre el tema y más al estar en el mismo equipo que Kevyn, por lo que le cuestionó sobre la afirmación.

“Para mí es el mejor competidor que tiene el Desafío 20 años. Este hombre no ha tenido pista mala, pista que toca, pista en la que destaca, y yo a él le he dicho que es uno de los favoritos y si hombre pudiera ser el ganador y yo estaría muy feliz donde así fuese”

Al terminar la llamada de Andrea Serna y de empezar a prepararse para competir surgieron los comentarios al respecto sobre las preguntas de la presentadora por lo dicho por Olímpico acerca de Kevyn y llegó una discusión entre Karoline y Jerry.

“Esa respuesta no estuvo correcta”

“Ay gordo relájate. No me metas presión porque me estresas”

— Karoline