Andrea Serna le metió al chisme y le reclamó a Darlyn no contarle su relación con Kratos

Durante el capítulo 104 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Al principio de la edición llegó la acostumbrada llamada de Andrea Serna para darles las indicaciones de la prueba del día y además contarles el nuevo costo del arriendo, pero con ello llegó una interrogante de la presentadora que generó intriga y risas.

“Se filtró una noticia por acá en la Ciudadela Desafío 20 años. Y no puedo creer que yo sea la última en enterarme. ¡Eso me ha dolido! Pero solo si oigo la confirmación de tu voz, Darlyn se me pasa el dolor ¿qué es lo que está pasando con tu corazón querida? Bueno, porque es que estoy intentando atar cabos con esto que me han contado y digo en qué momento”

— Andrea Serna