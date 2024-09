“Yo le di esa advertencia a ella, yo no estoy bien”, la respuesta de Westcol por su ruptura con Isabelle Villa

Westcol es uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, a sus 23 años cuenta con millones de seguidores en Instagram (2,2 millones), Twitch (1,4 millones) y Youtube (652k) que lo respaldan fielmente cada vez que el país está en la mira por sus constantes comentarios que generan inconformidad en muchas comunidades y es que el joven nunca ha dudado en mostrar sus relaciones sentimentales abiertamente, lo que lo ha llevado a ser noticia todo el tiempo.

El influencer hace muy poco mantuvo una relación por un largo tiempo con Aida Victoria Merlano, que termino por una posible infidelidad de parte de él, tras la ruptura, los dos se dejaron ver muy afectados, ella mediante sus historias donde recalcaba que por amor propio decidía ponerle fin a la relación y el paisa durante las trasmisiones, se mostró llorando y bajo los efectos del alcohol. En las redes sociales llovían las críticas hacia ambos, ya que fue visto en cuestión de días en las calles de Madrid con Maria Isabelle Villa, una de sus exnovias.

Frente a esto hubo un montón de rumores, que hasta ‘La Barbie Colombiana’ y Yina Calderón opinaron en la polémica, todos los internautas señalaban que a Westcol no le había durado mucho la ‘tusa’por Aida, pero al parecer tampoco por Maria Isabelle Villa. Tras una fiesta en la discoteca Tutaina de Aida, en Medellín, se pudo observar que el streamer estaba en el mismo lugar que Valka, otra de sus exnovias, quien se encontraba allí por la colaboración que tiene con Andy Rivera. Después se filtraron fotos juntos y cómo de costumbre, él lo habló en medio de uno de sus directos en la plataforma ‘Kick”.

”El que más ha vuelto con las ex, ahí si yo soy el primero, yo lo admito”, “Esa mujer me quiere mucho, nunca me ha dejado de querer, me ama con todo su corazón, es de las buenas” fueron las afirmaciones al hablar de Valka. Mientras que de María Isabelle dijo: “Fue una muy buena mujer, buena novia, ella sabía que yo no estaba 100% bien, termino por mí la relación, yo tengo mis problemas”.