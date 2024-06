“Sé lo que hiciste”: WestCol revelaría secreto de jugador de la Selección Colombia si no sigue sus instrucciones

En una de las más recientes transmisiones de WestCol, en la plataforma Kick, el streamer le ‘metió presión’ a uno de los jugadores de la Selección Colombia que está disputando la Copa América en Estados Unidos, debido a que, según sus palabras, tiene una ‘bomba’, que podría estallar si el futbolista falla o muestra un bajo nivel en la competición. Al parecer, todo esto se relaciona con la relación sentimental que tiene uno de los dirigidos por Néstor Lorenzo, con una expareja de uno de los mejores amigos de Luis Villa, nombre de pila de este creador de contenido.

PUBLICIDAD

Meses atrás una noticia se tomó las redes sociales, en la que estaba inmersa el reguetonero Blessd, amigo de Villa, quien confirmó su relación con la influencer, ‘Manuela qm’; situación que puso entre la espada y la pared a ‘West’, ya que la influenciadora era pareja de otro de los ‘parceros’ de Luis, el también ‘streamer’, ‘Mr Steven TC’. A esto se le suma otro detalle, en el que se hace presente el nombre de Richard Ríos, ya que el hombre que hace parte de las filas del Palmeiras de Brasil, inició un lazo amoroso con ‘La Suprema’, mujer que era pareja de ‘El Bendito’.