Yeison Jiménez habló del problema más difícil que enfrentó; tuvo que pedir dinero prestado, “de mil, de dos mil”

Unos de los cantantes más reconocidos en la industria del entretenimiento es, precisamente, Yeison Jiménez, sin embargo, sus inicios no fueron para nada sencillos, pues trabajó durante varios años en la plaza de Corabastos, para sostener a su familia, mientras que buscaba dar a conocer su música. Luego de varios años de esfuerzo y dedicación se impuso como uno de los cantantes de música popular más famosos debido a la serie de éxitos con los que cuenta y aunque han sido millonarias sus ganancias, recientemente habló del problema más difícil que enfrentó; tuvo que pedir dinero prestado.

PUBLICIDAD

El manzanareño hace pocas semanas le dio abrió las puertas a su nuevo proyecto, tal y como es ‘Camino al éxito’, donde él no es el protagonista, sino, por el contrario, cada uno de los invitados con los que cuenta. Hasta el momento en la serie de capítulos han participado productores, actores como Gregorio Pernía y creadores de contenido como ‘La liendra’. Si bien, el foco son sus historias de vida y sus proyectos, también hay espacio para que Jiménez relate algunos detalles de su vida.

Durante la presencia de ‘La liendra’, Yeison Jiménez terminó confesando el duro proceso que vivió a finales del año 2023: “Yo te voy a contar algo que nunca he dicho por qué esto no lo pude decir. El año más difícil de mi vida fue el año pasado a hoy y estaba pegadísimo, pegadísimo. Sacamos más de 10 temas, fue el año en el que más hemos trabajado, que más billete ha llegado, pero tuvo cuatro problemas en general, problemas, problemas, de mil, de dos mil, de tres mil (…)

El año pasado yo decía en octubre me acuerdo de que estaba en el criadero, tomé siete veces en el año y de esas siete como que la quinta me arrodillé tomado, ya con el peso. Yo soy un hombre que también lidia con muchas cosas, mucha carga, mucho personal y tuve que arrodillármele al señor, estaba luchando tanto en contra. Me pasaban unas cosas, por ejemplo, saqué un crédito. Hay una cosa que se llama el desembolso de un banco, cuanto tú pignoras algo es que le das esa propiedad tuya al banco, se supone que cuando los papeles salen el banco tiene uno o dos días para desembolsarte. Tú puedes creer que un negocio gigante que hice, sale una propiedad gigante del banco e hice un compromiso para pagar un taco de billete y se me demoran casi que tres meses”.

Lo cierto es que este fue uno de los tantos problemas que tuvo que enfrentar el artista de música popular, esto desde su rol como empresario, eso sí, sin descuidar sus compromisos musicales tanto nacional como internacionalmente: “Eso no me pasa, sino a mí, me tocó salir a buscar plata prestada por todas las esquinas de Colombia para reunir ese taco tan hiju$p&ta. La gente pensando que uno se va a desaparecer. Los problemas entre uno más crece son más grandes”.