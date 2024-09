Yeison Jiménez confesó que cada día está más defraudado de Gustavo Petro, “lástima por mi país”

Yeison Jiménez es un famoso cantante de música popular que ha sabido encaminarse por otras facetas como lo es el de empresario, pues actualmente contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no sea la música, ya que espera retirarse en algunos años. En medio del crecimiento personal y profesional que ha traído consigo, el caldense utilizó sus redes sociales para referirse al paro de transportadores que se adelanta en varias ciudades de Colombia y Jiménez confesó que cada día está más defraudado de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Aunque el rol central, como fue mencionado anteriormente de Jiménez, es la música, también ha dado de que hablar en diversas ocasiones, pues la sinceridad resulta ser un aspecto primordial para él y a pesar de contar con diversos compromisos a nivel musical, no hace a un lado sus redes sociales, tanto así que recientemente aprovechó como otras figuras del entretenimiento y personas del común para mostrar su descontento frente a la más reciente alocución del presidente.

Si bien, los colombianos tenían la fe puesta en que Petro se refiriera al paro de transportadores que ya cumple cuatro días, donde han sido varios los afectados y una de las mayores preocupaciones terminan siendo los alimentos, el mandatario aseguró que en los próximos días se referiría a este tema, causando una evidente molestia y por ende, desconexión frente al tema que afecta al país.

Yeison Jiménez habló de su descontento por el gobierno de Gustavo Petro

Por esto, recientemente Yeison Jiménez volvió a aparecer por medio de sus redes sociales enviando un contundente mensaje en el que se lee: “Proverbios 8:13-14 el señor aborrece la soberbia y la arrogancia. Cada día más defraudado de un hombre que habla muy bonito, pero no tiene coherencia. ¡Lástima por tantos sueños que pusieron en este gobierno! Pero más lástima por mi país”, evidenciando así un desacuerdo frente al actuar del dirigente político.

Yeison Jiménez Yeison Jiménez tomada de sus redes sociales

¿Qué le pidió Yeison Jiménez al exfiscal Francisco Barbosa?

Lo cierto es que no es la primera vez en que Jiménez se refiere a temas políticos, pues hace varias semanas llamó la atención con sus declaraciones, luego de que Eva Rey durante su programa en ‘Desnúdate con Eva’, en compañía del exfiscal general de la nación, Francisco Barbosa, pues el artista aseguró: “No, doctor Barbosa, usted sabe que mucha admiración y mucho respeto. Que alegría poder saludarlo (…) Dios me lo bendiga, qué alegría, que me les vaya muy bien en la entrevista y yo veré doctor, salve usted la patria. Haga algo”