¿Tiene dudas? Alina Lozano le pidió a Jim Velásquez que revelara su verdadera orientación sexual

Alina Lozano y Jim Velásquez protagonizaron un video en el que la actriz dejó entrever que tiene ciertas dudas sobre la orientación sexual de su pareja, a propósito de una serie de comentarios que el joven realizó sobre su apoyo a la comunidad homosexual, pidiéndole en el proceso que se sincerara respecto a si le gustan las personas de su mismo sexo.

El matrimonio volvió a generar polémica en las redes sociales después de que ‘Epa Colombia’ revelara que, según lo que le comentaron en la boda, toda su relación era un teatro con el fin de generar contenido y dinero en las redes sociales.

Además, la influencer habría revelado una serie de videos suministrados por una de sus seguidoras en los que presuntamente demostraría que Jim Velásquez estaría frecuentando a varios hombres en discotecas y bailando junto a ellos, asegurando también que hubo muestras de afecto.

Ante estas acusaciones, la pareja de casados decidió manifestarse al respecto, no solo atacando a Epa Colombia con un contundente video, sino también con varios clips sarcásticos y cómicos en los que juegan con los rumores de que su relación no es real y de la presunta homosexualidad de Jim.

Y a propósito de esto, Alina Lozano y Jim Velásquez protagonizaron un curioso clip, en el que el joven deja ver que el hecho de que pase tiempo con personas homosexuales no significa que él también lo sea.

“Los heteros podemos tener amigos gays, los heteros casados podemos tener amigos gays, podemos salir a comer con nuestros amigos gays, podemos abrazar a nuestros amigos gays, podemos quedarnos a dormir con nuestros amigos gays, podemos bañarnos con nuestros amigos gays, podemos enjabonarnos con nuestros amigos gays, podemos salir de fiesta con nuestros amigos gays, podemos besarnos con nuestros amigos gays”, dijo firmemente el influencer.

A Alina Lozano no le gustó el discurso de Jim Velásquez

Si bien la actriz estuvo apoyando el mensaje de su esposo al principio del clip, no dudó en interrumpirlo cuando empezó a recitar un par de ideas que le parecieron algo incómodas, razón por la cual le pidió que le aclarara cuál es su verdadera orientación sexual.

“También ten límites, o sea, no me pongas a prueba de esa manera. O si es que eres gay, quítate la máscara de una vez, pero hay límites que no puedes pasar (...) Que quede rotundamente prohibido cualquier amigo gay”, dijo contundentemente Alina Lozano.

Y si bien muchos internautas interpretan esto como un video cómico, otros dan a entender que se trata de una especie de excusa para ocultar una presunta realidad: “tanta explicación es confirmando lo que es”, “todo chiste tiene su grado de verdad, ojito con eso”, no aclaren que oscurecen más jajaja”.