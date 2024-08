Alina Lozano pidió ayuda a sus seguidores luego de que su esposo sufriera grave robo en Bogotá

Para noviembre de 2023, la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez se juraron amor eterno en el altar , luego de que su relación recibiera varias críticas, la mayoría de ellas provenientes por algunas personas que no estaban de acuerdo con su diferencia en edad, ya que la mujer que le dio vida a ‘Doña Nidia’ en ‘Pedro el Escamoso’ le lleva más de tres décadas por delante a su amado. Precisamente Alina aprovechó lo masivo de sus redes para pedirle ayuda a sus seguidores luego de que Jim sufriera un hurto en Bogotá.

Aunque en las últimas semanas han estado distanciados y se rumorea en internet que su matrimonio estaría por disolverse, Alina y Jim siguen preocupándose el uno por el otro, muestra de esto fue la más reciente historia de Lozano, en la que le pidió a sus fanáticos estar en alerta ante cualquier mensaje que reciban por parte del número telefónico de Velásquez, ya que al joven de 24 años le robaron recientemente su dispositivo.

“Por favor a todos los contactos que tenemos en común, no abran nada que les envíen, él no está pidiéndole plata a ninguna persona, es una estafa”, expresó la bogotana, quien semanas atrás dio de qué hablar luego de revelar que no llegó a un acuerdo económico con Caracol Televisión para que su personaje en la novela del ‘Mompirri’ estuviera presente en la segunda temporada.

¿Quién fue el primer esposo de Alina Lozano?

Casi 20 años antes de que Jim llegara a su vida, Lozano ya había conocido las mieles del amor y estuvo casada de 2005 a 2008 con el actor cubano Mijail Mulkay, hombre con el que trajo al mundo a su único ‘retoño’, Samuel; y de quien se separó luego de que ella se enterara de que su esposo mantenía una relación extramatrimonial con Majida Issa, mujer con la que el nacido en la ‘Isla del encanto’ siguió vinculado hasta 2012.