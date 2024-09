Alina Lozano y Jim Velásquez le dieron palo a ‘Epa Colombia’ por poner en duda su relación

Alina Lozano y Jim Velásquez no se midieron a la hora de responder las declaraciones que ‘Epa Colombia’ hizo sobre ellos en una entrevista, en la cual aseguraba que su matrimonio era falso. Y ante estas acusaciones, el par aprovechó para criticarla por todos sus escándalos desde un punto de vista sarcástico.

La pareja ha sido el blanco de muchas críticas desde que se dio a conocer su romance, principalmente por la diferencia de edad entre ambos, siendo esta de más de 30 años. Los malos comentarios aumentaron después de que hicieran oficial su matrimonio, celebrando una gran boda con muchos invitados destacados.

Y una de las figuras que se encontraba en el evento era Epa Colombia, quien estuvo pasando tiempo con la actriz antes de su boda para aplicarle varios tratamientos para el cabello de su empresa.

Pero a poco menos de un año de la celebración, la empresaria habría revelado una versión de la historia que muchos especulaban pero que hasta la fecha no habían pruebas al respecto, contando en una entrevista que durante el evento tuvo información que indicaría que el matrimonio entre Alina Lozano y Jim Velásquez era falso.

“Esa relación no es real (...) A mí me invitaron al matrimonio, yo fui, y yo lloré, yo dije: ‘ay, Dios mío’, cuando me dicen: ‘Epa, no, ma***a, eso es de mentiras’, y yo quedé fue pegada. No, ellos lo hacen para crear contenido y todo ello”, confesó la influencer.

Estas declaraciones habrían llegado a oídos de la pareja en cuestión, quien no dudó en protagonizar un video en el que sarcásticamente resaltaron todas las polémicas en la que la influencer se ha involucrado desde que alcanzó la fama en las redes sociales.

¿Qué dijeron Alina Lozano y Jim Velásquez sobre las declaraciones de Epa Colombia?

En el clip que protagonizó el par de colombianos se puede escuchar el audio del testimonio de Epa Colombia en el fondo, el cual es interrumpido por ellos para preguntarse quién terminó invitándola a la boda, a lo que ambos responden que asistió porque es “una figura muy emblemática, respetada y admirada de este país” y “tiene una hoja de vida impecable, es intachable, no le gusta el vandalismo, no rompe nada, le gusta el fútbol, aunque le metieron algunos autogoles”.

También jugaron con la idea de que la joven se expresó de mala manera sobre su matrimonio porque no le dieron ponqué en su matrimonio, indicando que “se resintió porque ella es muy profunda”.

En el mismo video, Alina Lozano y Jim Velásquez planearon reconciliarse con la influencer, indicando que una idea para esto sería que la actriz volviera a aplicarse la keratina con ella nuevamente. Sin embargo, Lozano no estuvo gustosa con la idea: “no, ya con la primera quedé calva”.