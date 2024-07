¿A Alina Lozano le gustaría crearse una cuenta de OnlyFans? Esto dijo la actriz

Alina Lozano le contó a sus seguidores qué piensa sobre la famosa página de contenido, OnlyFans, dejándoles saber si en alguna oportunidad planea abrirse una cuenta en esta plataforma para subir fotos y videos exclusivos. Además, indicó que está trabajando en un proyecto muy similar, pero orientado a un público diferente.

La actriz y su esposo, Jim Velásquez, suelen estar al frente de diferentes situaciones polémicas desde que se dio a conocer su romance, siendo duramente criticados por protagonizar una relación teniendo una diferencia de edad de 30 años.

Pero las cosas se pusieron más serias cuando el par anunció que se casarían, con muchos internautas asegurando que todo este asunto se trataba de una farsa para llamar la atención y generar interacción en las redes sociales, de modo que pudieran lucrarse de esto.

Esto tomó más fuerza luego de que la pareja anunciara que estaban esperando un bebé luego de varios intentos, para después anunciar que todo fue un falso positivo, lo que desató la indignación de muchos usuarios de Instagram que los criticaron duramente.

Pese a esto, tanto Jim Velásquez como su esposa han seguido adelante con su contenido, publicando videos e imágenes diversas que también suelen llamar la atención, tal y como la manera en la que Alina Lozano se pronunció sobre la idea de abrirse un perfil en OnlyFans, indicando si tiene planes de incursionar en esta plataforma.

“Para los que me dicen que por qué no abro la plataforma azul: ‘uy, qué sugerentes’. No, no me gusta echarme frío, es que yo sufro de frío”, contó la colombiana en una historia de Instagram, dando a entender que no le gustaría compartir fotos y videos en los que aparezca ligera de ropa.

Alina Lozano tiene otros planes para su contenido “exclusivo”

En la misma historia, la actriz dio a entender que si bien no planea incursionar en el mundo de la creación de contenido para adultos, sí tiene en mente generar contenido exclusivo para sus suscriptores.

A propósito de esto, Alina Lozano indicó que a través de este servicio pago ha estado grabando varios videos relacionados con sus personajes, indicando que se está enfocando en el papel que tuvo en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’, contando que recreará algunas escenas icónicas donde ‘doña Nidia’ sea la protagonista.