Alejo y Luisa ya no disimulan su romance en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 87 del ‘Desafío XX’ se consolidó lo que fue la llegada de los exparticipantes de ediciones anteriores para la celebración de los 20 años, pues los ochos semifinalistas se hicieron acompañar rumbo a la final.

Tino se fue hasta la casa Pibe en la que retó al futbolista a una gran apuesta en la que se jugarían 100 millones de pesos en una de las pruebas icónicas del reality de Caracol que es con una esfera gigante.

Tras acordar la apuesta precisaron que el dinero sería repartido entre los semifinalistas y exparticipantes, por lo que cada director técnico dio las instrucciones sobre lo que pasaría y en la casa azul estallaba la tensión por unas palabras del Tino a Natalia que la hicieron llorar y discutir con Darlyn y Luisa.

Al amanecer llegó la llamada de la presentadora Andrea Serna para darle la bienvenida oficial a los exparticipantes, así como indicarles que tras la apuesta de ambos futbolistas jugarían la exigente prueba fuera de la Ciudad de las Cajas, específicamente en la Provincia del Gualivá.

El madrugonazo de Andrea Serna trajo diversas reacciones, pues en casa Pibe celebraban una prueba lejos de la zona tradicional de los últimos años, mientras que en casa Tino llegó el llamado de atención, pues ninguno portaba el uniforme.

“¿Esa gente no duerme o qué?”

Seguidamente se fueron a vestir para esperar las indicaciones de la prueba y es cuando Alejo y Luisa se fundieron en un abrazo en el que terminaron acostados sobre la cama lo que derivó en un comentario del Tino hacia el participante.

La respuesta de Alejo desató malestar entre los más fervientes seguidores del ‘Desafío XX’ quienes no dudaron en reaccionar al momento.

Es de recordar que Durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’ cada hombre tuvo que escoger a una exparticipante y las mujeres a uno de los hombres que marcaron historia en el ‘Desafío’ esto luego que María Fernanda Aristizábal llegara con el listado de los 585 participantes de todas las ediciones.

Alejo escogió a Luisa quien le acompañó en la capitanía de Omega en la prueba que dejó la bandera de ese equipo en la etapa de los dos equipos. Y momentos más tarde, a la hora de ir a dormir, ambos compartieron cama y dentro de ella estaban muy acaramelados mientras Alejo le confesó lo que sentía por ella.

“Oiga, a mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza. Gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho. Yo no sé qué me está pasando ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que siento”

— Alejo