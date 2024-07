Kratos del ‘Desafío XX’ aclaró lo que realmente pasó con Gaspar

Durante los primeros capítulos del ‘Desafío XX’, mientras se conocía poco a poco a cada uno de los miembros de Alpha, Beta, Gamma y Omega, los televidentes fueron escogiendo a sus favoritos, y Kratos era uno de ellos.

Y es que cada vez que salía a las pistas derrochaba todo su poderío y fuerza ayudando a su casa a conseguir la victoria de la edición en una perfecta sinergia con sus compañeros de equipo.

Pero el exconcursante también llamó la atención de todos por su sorpresiva forma de ser, ya que al principio se le veía muy callado, pero cuando bromeaba con los demás se robó las risas de los televidentes.

“Con Gaspar no pasó nada, somos muy amigos, ella lo expresó cuando yo salí, la verdad ella habla mucho. y yo era muy callado porque no me gustan ponerme en polémica o no me gustaba ponerme en ese tipo de cosas no me gustan tanto las confrontaciones en convivencia, prefiero quedarme callado y escuchar”

— Kratos