¿Gaspar y Kratos del ‘Desafío XX’ tiene un romance?

Durante el capítulo 14 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues se jugaría la sentencia, premio y castigo que se disputarían las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega, solo que con la representación de un aficionado.

Es así como esta semana fueron cuatro hombres quienes irían a la prueba por cada casa y que se medirían en el box blanco. Tras la elección de cada grupo para su representante la pista se llenó de mucha tensión, pues Omega y Alpha llevaban la delante, mientras Gamma les seguía los pasos y en Beta la importancia reinaba, pues el aficionado no pudo terminar de pasar siquiera el primer obstáculo.

‘Maderita’ le dio el triunfo a Omega quienes por primera vez se salvaron de un castigo y paradójicamente, lejos de lo que ha ocurrido en los dos ciclos anteriores, ahora les tocó a ellos asignarlo. Omega decidió enviarle el castigo de pasar 24 horas esposados a Beta, además de un chaleco para Danilo de Alpha y Luisa de Beta.

Pero las cosas en Omega se salieron de control, pues como es sabido la energía y humor de ese equipo es inigualable. Ya acostados en las camas surgió una conversación en la que Gaspar indicó que le gustaría pasar un ciclo con comida para saber cómo es la reacción de Kratos, ya que indica que cuando come es más amigable que cuando están en sentencia de hambre. Ante esto Campanita indicó que la actitud de Kratos se debe a que le gusta Gaspar, pero Kratos bromeaba con que Gaspar no lo quiere.

“Kratos está bravo y dice que yo no lo quiero, porque no duermo con él. Y no, no voy a dormir con Kratos. Yo duermo con Lina y punto”

— Gaspar