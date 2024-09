“Arde muchísimo”: Laura Acuña terminó con problemas en su ojo por automedicarse

Laura Acuña le recomendó a sus seguidores no automedicarse debido a que esto puede llevar a desarrollar algunas secuelas, tal y como le pasó a ella al intentar curar una afección que tenía en su ojo, empeorando las cosas en el proceso. Y a través de una historia ahondó un poco más en las consecuencias de sus actos.

PUBLICIDAD

La presentadora suele mantener un perfil un poco discreto en sus redes sociales, publicando con poca regularidad algunas historias en Instagram sobre diferentes aspectos, bien sea para hacer pautas publicitarias, compartir detalles de sus proyectos profesionales o mostrar parte de su día a día, en solitario o junto a sus hijos.

Puede leer: Laura Acuña contó la razón por la que su hermana le pegaba cuando era niña

Sin embargo, en un reciente par de clips, la colombiana decidió aprovechar este espacio para brindarle un consejo a sus seguidores a propósito de una mala experiencia que tuvo recientemente en un asunto de salud.

A través de un par de historias, Laura Acuña le contó a sus seguidores que hace unos días empezó a desarrollar una molestia en su ojo, pero como necesitaba lucir bien para una sesión de fotos decidió automedicarse para poder cumplir con su compromiso.

“Este ojito estaba rojo hace mucho y yo me automediqué porque necesitaba hacer algo muy importante, entonces necesitaba mi ojo bien para poder hacer lo que iba a hacer, unas fotos. Eso se pasó, pero terminamos de trabajar y regresó”, empezó a contar la modelo.

Ante el regreso de su molestia, decidió acudir con un especialista para darle un tratamiento más profesional. Pero para su sorpresa, al automedicarse empeoró la situación ya que fue diagnosticada con una “conjuntivitis mal tratada”.

PUBLICIDAD

Lea también: “No sé como actuar”: Laura Acuña confesó tener miedo porque no quiere perjudicar a su Bucaramanga en la final

Automedicarse le dejó secuelas a Laura Acuña

En la misma serie de historias, la presentadora indicó que el oftalmólogo le recetó unas gotas para los ojos con el fin de combatir el problema que tenía. Pero tal parece que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, ya que manifestó que esta solución le produce mucho ardor.

“Ustedes no entienden lo que arden estas goticas. O sea, me las tengo que poner tres veces al día y estoy pensándolo. Qué cosa tan horrorosa, no sé si lloré la gota, arde muchísimo (...) Y me toca ocho días esto”, dijo entre risas Laura Acuña.

Finalmente, la colombiana le recomendó a sus seguidores que no sigan su ejemplo y eviten automedicarse.