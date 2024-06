“No sé como actuar”: Laura Acuña confesó tener miedo porque no quiere perjudicar a su Bucaramanga en la final

Laura Acuña es un presentadora bumanguesa quien cuenta con más de 10 años de experiencia, pues luego de dedicarse a su carrera como abogada en su ciudad natal decidió darle un vuelco a su vida llegando a la capital colombiana para cumplir su sueño de llegar a la televisión siendo parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘La voz kids’ y ‘Estilo RCN’. Actualmente la conductora está enfocada en su rol tanto en televisión como en plataformas a partir de ‘La sala de Laura Acuña’, proyectos que son apoyados por su familia, especialmente sus hijos fruto de su matrimonio con Rodrigo Kling, Helena y Nicolas. Ahora, la dicha para Laura está en el fútbol, pues confesó tener miedo porque no quiere perjudicar al Bucaramanga en la final.

Si bien, al hablar de política y deportes, Acuña prefiere guardarse sus opiniones, recientemente la presentadora no dudó en referirse al tema y aún cuando se trata del equipo de sus amores, Bucaramanga que por primera vez está en la final del fútbol profesional colombiano y estando a un paso de alcanzar su primera estrella. Sin embargo, antes de que esto pueda ocurrir, el equipo colombiano debe enfrentarse en dos encuentros con Independiente Santa fe, donde se sabrá el ganador del primer semestre de la Liga BetPlay 2024-1.

A través de su cuenta de Instagram, donde Laura alcanza los más de 4 millones de seguidores indicó: “Estamos en la final y honestamente no sé muy bien como reaccionar ante esta situación porque me llena de felicidad, pero es que nunca habíamos estado en una final. No sé como actuar. Como se actúa como fan de su equipo de su alma (...) Solo paso a decirle a Rafael Dudamel que lo queremos mucho, de verdad. Amanda tu papá es lo máximo (...)

(...) El 8 de junio es nuestro primer encuentro con el gran equipo de Santa fe y el 15, el día de mi cumpleaños es el siguiente encuentro. Entonces desde ya tengo miedo, siento que cuando me emocionó con algo de fútbol por el que voy siempre pierde. No me quiero emocionar tanto porque no quiero sufrir (...) tengo mucha ansiedad porque esto no lo he vivido yo. Esto me llena orgullo”, reiteró Laura Acuña.

Asimismo, la presentadora aprovechó la amplia visibilidad con la que cuenta para que sus seguidores la guíen con la camiseta del equipo o cuales son, dejando claro que se lo va a gozar con toda su familia.