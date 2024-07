Laura Acuña contó la razón por la que su hermana le pegaba cuando era niña

Laura Acuña ha sido una de las presentadoras de televisión colombianas que ha sido recordada por durar cerca de trece años en ‘Muy Buenos Días’, junto a Jota Mario Valencia. Luego de que dicho programa matutino del Canal RCN fuera cambiado tras el fallecimiento de Jota Mario, Laura llegó a ser parte de Noticias RCN como presentadora de la sección de entretenimiento, y anfitriona de diferentes temporadas de ‘La Voz Kids’.

Pero con el paso de los años y gracias a la experiencia en televisión, decidió realizar su propio programa en YouTube, donde ha entrevistado a diferentes personalidades del entretenimiento en Colombia.

¿Por qué la hermana de Laura Acuña le pegaba?

En un fragmento de una de esas entrevistas Laura reveló que su hermana mayor le pegaba cuando era pequeña “Mi hermana me pegaba (...) ella decía venga le ayudo a hacer las tareas, eso para mi era como si hubiera llegado el demonio de Tasmania. Me sentaba y me decía ‘se va a aprender la tabla del 7′ cuando primer calvazo, me jalaba mis colitas. Yo la detestaba de chiquita”.

Dicha declaración la hizo en medio de una entrevista con Julián Arango, quien también estuvo de acuerdo con sus afirmaciones, siendo cómplice de lo que él también vivió cuando pequeño. y por supuesto, algunos internautas también se sintieron identificados con lo que tuvo que vivir la presentadora, mencionando “Mi historia contada por Laura Acuña”, “Todos hemos sido víctimas del hermano mayor”, “¿Por qué todos los hermanos mayores son así?” “Me pasó con mi hermana mayor, pero ahora tenemos una gran relación como adultas”.

Y es que al parecer los que han sido hermanos menores han tenido mala relación con sus ermanos en la infancia, resultan siendo cómplices en algún momento de ssu vida afulta, apoyándose y creciendo juntos como la familia que son a pesar del pasado.