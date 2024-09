Yeison Jiménez habló de la adicción que tuvo durante tres años, “me volvía m#rd$”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más destacados en el país debido a que cada uno de sus temas han logrado ser todo un éxito no solo en el país sino internacionalmente. Pero la música no es el único trabajo del artista, pues ha dejado claro que tiene varias las empresas a las cuales espera dedicarse en unos años cuando decida retirarse de la esfera musical. Sin embargo, fueron varios los difíciles momentos que vivió y recientemente Jiménez habló de la adicción que tuvo durante tres años.

Si bien, son varios los compromisos musicales con los que debe cumplir Jiménez a diario, lo cierto es que hace pocas semanas le dio la bienvenida a su nuevo proyecto como lo es ‘Camino al éxito’ un pódcast que cuenta semana tras semana con una figura del entretenimiento, quienes se encargan de relatar aquellos procesos a lo largo de su vida, tanto positivos como negativos.

El más reciente invitado fue precisamente el creador de contenido ‘La liendra’, quien contó los inicios de su rol en las redes, su familia y sus próximos proyectos, pero en medio de esta charla con Yeison Jiménez, el artista también aprovechó para sacar a flote varias situaciones personales en donde habló de las drogas, luego de que ‘La liendra’ confesará que durante un buen tiempo fumó marihuana debido al dolor que sintió por su pasada relación.

“Eso se llama llenar vacíos con cosas que realmente no van a sumar y te voy a decir una cosa Liendra, yo cuando pasé por esa etapa fea de mi vida, por ese pedacito, tres años de mi vida, que yo no quisiera volverlos a vivir jamás. Yo caí en el alcohol, ¿por qué en el alcohol? La marihuana me volvía m#rd$, me da taquicardia, me volvía nada. Entonces nunca pude ser un consumidor de bareta, pero cogí mucho el licor, hasta que entendí y tenía 19 años, estaba somatizando mis penas y mis dolores en el licor”, fueron las declaraciones de Yeison Jiménez.

Si bien, ‘La liendra’ luego de este duro episodio logró darse cuenta de que deseaba seguir adelante con sus negocios, superando aquel desamor y dejando de consumir. “Si a mí me hubiera gustado la bareta y no me hubiera frenado en mi vida, porque para mí no hay algo que frene la vida más que las drogas, te frenan absolutamente todo, te llevan a la m#erd%, pero si a me hubiera gustado y no me hubiera frenado yo fumaría. Yo no justifico eso”, aseveró el cantante de música popular, agradeciendo a su invitado por asistir a este nuevo espacio que está bajo su dirección.