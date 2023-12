‘La Liendra’ admitió haber trabajado con drogas cuando era niño

‘La Liendra’ terminó contando más de la cuenta durante unun video de Facebook al confesar que llegó a trabajar directamente con drogas durante su infancia, dejando entrever que tuvo una tarea importante en su barrio en lo que respecta a esta práctica ilegal. También aprovechó para ahondar un poco más sobre su pasado, antes de ser un influencer.

El creador de contenido ha contado en más de una oportunidad varios detalles de su vida, antes de poder empezar a generar dinero en las redes sociales, indicando que tanto él como su mamá y otros familiares tuvieron varias dificultades y debieron hacer diversos sacrificios para poder sobrellevar el día a día.

Puede leer: ¿Buen jefe? ‘La Liendra’ mostró cuánto dinero invierte en los empleados de su empresa

Pero ahora que ha crecido mucho en las plataformas digitales y se posiciona como uno de los creadores de contenido más famosos del país, el colombiano ha podido darse varios lujos, tanto para él como para su familia.

Y a propósito de esto, La Liendra compartió un video en Facebook en el que reacciona a un clip de un creador de contenido en el que detalla gran parte de la vida del streamer, desde su infancia hasta su faceta profesional, aprovechando para contar en qué se gasta el dinero.

Pero durante la narración del clip, se puede escuchar la frase: “pasando de vivir en un barrio marginal, vendiendo sustancias ilícitas para poder traer comida a tu mesa”, dando a entender que el joven habría recurrido a este tipo de actividades para poder conseguir dinero.

Ante esto, el colombiano reaccionó al comentar que se siente ofendido por estas acusaciones, admitiendo que él no vendía drogas, solo las transportaba: “eso me parece una falta de respeto, yo simplemente la llevaba de un lugar a otro. Así que me respeta, por favor. Era un niño cuando lo hacía”.

Lea también: ‘La Liendra’ responde a las críticas por regalo a Dani Duke

La Liendra y su pasado con la droga

Si bien el comentario que hizo ‘La Liendra’ responde a las críticas por regalo a Dani Duke pudo haber sido un chiste o una declaración oculta en un comentario cómico, lo cierto es que sí ha lidiado con estas sustancias en el pasado.

Pero no de manera directa, sino a través de experiencias con algunos allegados, como en el caso de su hermana quien al parecer sufría una adicción a estas sustancias.

Esto quedó claro en su canción, ‘Mauricio’, confesando en la primera estrofa del tema que su hermana llegó a consumir sustancias estupefacientes, y que en varias oportunidades “perdió el control” mientras estaba bajo estos efectos: “Porque mi hermana está inhalando en la habitación. Así es todos los días, perdió el control”.