Catalina Gómez expuso la situación que vivieron Sandra Posada y Carolina Soto en ‘Día a día’, “se está complicando”

Catalina Gómez es una reconocida presentadora, quien lleva más de 10 años siendo parte del matutino principal de Caracol Televisión, ‘Día a día’, lo que traído consigo que la paisa tenga una amplia visibilidad, pues además cuenta con su propia sección a lo largo del mismo como lo es ‘Apuntes de Cata’ y ahora durante la más reciente transmisión del programa Catalina expuso la situación que vivieron Sandra Posada y Carolina Soto.

PUBLICIDAD

Si bien, Sandra Posada, es la corresponsal en Medellín, lo cierto es que son constantes sus visitas a Bogotá y por ende, al set de ‘Día a día’ en Caracol Televisión, sin embargo, tampoco se queda atrás cuando se trata de integrarse con el resto de los presentadores se trata, pues durante los últimos días han sido varias las ausencias entre ellas de Carlos Calero e Iván Lalinde, sin dejar de lado, que el programa de entretenimiento ha estado menor tiempo al aire debido a la Vuelta a España.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que el acostumbrado ‘viernes locochón’ siguiera adelante y minutos antes de darle inicio, Catalina aseguró: “A punto de empezar ‘Día a día’, pero miren lo que pasó por aquí, Caro y Sandrita enchalecadas”, mientras que las declaraciones por parte de Sandra Posada no se hicieron esperar agregando: “O sea, díganme de verdad, tengo que replantear de mi trabajo en ‘Día a día’ que vengo y me chalequean”, donde las risas por parte de ‘Campanita’ no se hicieron esperar.

Posteriormente, Catalina Gómez reiteró: “Esto se está complicando”, pues quienes estaban al lado para esta famosa dinámica del matutino de Caracol Televisión fueron precisamente Carolina Cruz, Olímpico, Karoline Glock, entre otros. Lo cierto es que ‘Día a día’ se encargó de reunirse a varios exparticipantes del ‘Desafío XX’ para que demostraran sus habilidades, pero ahora desde el set.

¿Cuántos años lleva Catalina Gómez de ‘Día a día’ con su esposo?

Catalina Gómez lleva con su esposo Juan Esteban Sampedro, actual vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, 16 años. La pareja ha sabido ganarse el cariño en las redes sociales debido a su unión y amor a pesar de los años, donde su enfoque son sus hijos, Emilia y Cristóbal, sin dejar de lado al otro hijo de Sampedro como lo es Lucas, quien hace parte de Blu Radio desde hace algún tiempo demostrando su pasión por el periodismo.