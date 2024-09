¿Olímpico se fue molesto del ‘Desafío XX’? Guajira habría sido el detonante

El capítulo 102 del ‘Desafío XX’ se vivió lo que sería la tercera eliminación del ciclo dorado del reality de Caracol en el camino a los 1200 millones de pesos y el nombre en la copa.

Pero momentos antes de ir al box negro a luchar por el puesto en la casa Pibe se dio una situación incómoda, y que la decisión sobre a cuál pareja le pondrían el chaleco de sentencia entre ellos generó molestia. Pues una discusión entre Guajira y Olímpico había sido la protagonista de la noche.

A la mañana siguiente parece que los ánimos siguieron iguales pues Guajira habló con Karoline y Jerry para decirle que ni los buenos días les dio y que cuando le ofreció café este se negó. Jerry indicó que hablarían con él, pues la idea era sacar a los del otro equipo.

Ante esto Guajira ofreció llegarle de buena manera para cambiar los ánimos. Momentos más tarde Olímpico se sentó en el jardín a tomar café y llegó Guajira a hacerle varias preguntas sobre su actitud que derivó en otra ligera discusión.

“¿Por qué no quisiste que yo te hiciera el café?”

Guajira le pidió hablar claro y frente a frente sobre la situación reiterándole que su actitud cambió de la noche a la mañana. Olímpico le reveló que no estaba contento y que tenía que manifestarlo de alguna manera.

Agregó lo que fue la persuasión que Guajira y Karoline le hicieron a Karen para que aceptara ponerse el chaleco, lo cual fue la causa de la molestia de Olímpico la noche anterior.

“Si la cogen entre dos pues obviamente es presión, entonces eso no me gustó porque si nos reúnen a todos y se dice, eso no es así tampoco”

— Olímpico