¿Amigos o enemigos? Carlos Calero reveló la verdadera relación que tiene con Iván Lalinde fuera de Día a Día

Carlos Calero e Iván Lalinde son dos de los presentadores más reconocidos en el mundo del entretenimiento, pues han hecho parte de varias exitosas producciones de los canales nacionales, entre los que se destacan: ‘El precio es correcto’, ‘La Descarga’, ‘Yo me llamo’, ‘Sábados felices’. Sin dejar de lado, su participación actualmente ‘Día a Día’.

Sin embargo, una de las mayores preguntas de los televidentes es el tipo de la relación que tienen los dos presentadores, teniendo en cuenta que ambos hacen parte del matutino. Pero estuvieron separados, ya que Lalinde salió por las grabaciones de ‘La Voz’, posteriormente, regresó al programa y fue el turno para Calero quien se ausentó por hacer parte de ‘La Descarga’ tiempo en el que no tuvieron la oportunidad de compartir.

Le puede gustar: “Mi último lunes”: Alejandra Giraldo preocupó a sus fans y de paso, aclaró cuál es su verdadera edad

En medio de esto, los presentadores dejaron ver que cuenta con una excelente relación tanto dentro como fuera del set de ‘Día a Día’. El evento se dio hace pocos días en donde ambos se mostraron muy emocionados durante algunas actividades realizadas por una reconocida marca. El encargado de revelar la situación fue Calero quien entre risas aseguró: “Bacanisímo”, mientras que se dejó ver junto a Lalinde tomándose una fotografía.

Seguidamente, Carlos compartió una corta historia de Mónica Fonseca en donde se dejaron ver felices buscando posar de varias maneras, al parecer, logrando llamar la atención de quienes se encontraban en el lugar. Asimismo, la presentadora aseguró: “Muy top”.

También puede leer: “Lo tiene pequeño”: Yeferson Cossio mostró su miembro a la familia y así reaccionaron en redes

Momentos más tarde, el encargado de también referirse al tema fue Iván Lalinde quien en un espacio de tecnología, captó a Calero y Leo cocinero mientras observaban cada uno de los televisores y daban algunas de sus declaraciones al respecto: “Ellos no son críticos de arte, ellos están viendo televisión no se las den ahí de… Si no, no, no están en una galería de arte u obra de arte están es viendo tele”, en medio de risas.

Lo cierto es que los presentadores dejan ver que son cercanos, aunque no se suelen verse juntos en muchas ocasiones, no existe ningún tipo de problema con respecto a su relación, teniendo en cuenta que ambos son destacadas figuras del mundo del entretenimiento y también comparten en el mismo programa. Sin embargo, existe mucha más cercanía entre las otras presentadoras.