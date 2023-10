“El mundo está vuelto mi$rd&”: Yeison Jiménez lanzó ‘pulla’ a Petro por delincuencia en Colombia y la situación en Israel

Sin duda, la música popular se ha convertido en uno de los géneros musicales que más crecimiento ha tenido en los últimos años y por supuesto, Colombia ha sido testigo de ello. Pues cuenta con grandes exponentes tal y como lo es el caso de Yeison Jiménez, un reconocido cantante quien alcanzó el éxito gracias a famosas canciones como ‘Guaro’ y ‘El aventurero’. Además, de cautivar a sus fans con su repertorio artístico, también ha sabido ganarse su corazón ayudando a quienes más lo necesitan, ya que él tampoco contó con grandes posibilidades económicas durante una parte de su vida. Y es que las diferentes situaciones por las que atraviesa no solo el país, sino también el mundo no son ajenas al cantante, pues recientemente aseguró que el mundo está vuelto mi#rd$ y hasta se fue en contra de Petro por la delincuencia en Colombia y la situación en Israel.

Si bien, Jiménez ha dejado claro que busca retirarse dentro de unos años, en donde buscaría servirle a Dios a partir de su voz. Por ahora el cantante anda más enfocado que nunca en su carrera, aunque ya conquistó diversas ciudades de Colombia y países de Latinoamérica ahora busca dar a conocer su talento a otro público extranjero.

Le puede gustar: “Más que psicólogo es Dios”: Participante MasterChef Celebrity reveló su lucha contra las drogas y el alcohol

El destino escogido para su más reciente gira ha sido Nueva York y fue precisamente allí, donde se tomó un tiempo para referirse a la guerra que se vive entre Palestina e Israel y quienes han sido afectados por esta lamentable situación. El artista inició sus declaraciones compartiendo una imagen de un medio de internacional en la que se lee: “Niña en Gaza llora al no encontrar a su madre”.

Seguidamente, el intérprete de ‘Aventurero’ reiteró que no se podía ir a dormir sin antes dar su opinión frente a este tema: “Siento mucha rabia y dolor por lo que está pasando, que me duele, este mundo está vuelto mi$rd&”. Asimismo, destacó que no entiende como alguien puede tomar este tipo de decisiones sin pensar en las repercusiones que esto traerá a miles de personas en el mundo.

También puede leer: Samsung anunció la estrategia con la que busca frenar el ‘mercado gris’ de celulares en Colombia

“Definitivamente, somos un mundo perdido”, reiterando que no solo tiene que ver con la guerra que ha dejado sin vida a un sinfín de personas en este lugar del mundo. También, de paso aprovechó Jiménez para referirse a Colombia, destacando que aunque se vive una guerra, otros temas, en especial la delincuencia está más latente que nunca, según como nunca lo había visto.